Ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế ngày càng cao và những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chính phủ và nhân dân Canada. Chia sẻ những mục tiêu chiến lược Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược.

Hai lãnh đạo nhất trí đánh giá những thành tựu quan trọng của quan hệ Việt Nam - Canada trong hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Trên nền tảng đó, hai lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới. Với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn, Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai nước sẽ sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương.

Thủ tướng Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Mark Carney và mong sớm đón Thủ tướng thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Canada sẽ tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng; khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng, giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới trong quan hệ hai nước, trong đó, đưa khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới.

Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada

Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng, gồm năng lượng sạch, LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi bên; mở rộng hợp tác về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo...

Hai lãnh đạo tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam - Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo ủng hộ việc hai bên hướng tới thiết lập Đối thoại song phương về An ninh và Thực thi pháp luật.

Thủ tướng Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Canada.

Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Carney khẳng định Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác ASEAN - Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Canada ủng hộ Việt Nam đảm nhận các trọng trách quốc tế. Thủ tướng Mark Carney cảm ơn Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ ASEAN - Canada, đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026 và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Thủ tướng Mark Carney vui vẻ nhận lời và khẳng định Canada ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, hai lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.