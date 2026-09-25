Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 25/9 phân hóa khá rõ. Bắc bộ giảm mưa, ngày nắng; trong khi Trung bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ tiếp tục có nhiều khu vực mưa lớn.

Thời tiết hôm nay 25/9: Mưa lớn từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, Bắc bộ ngày nắng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bắc bộ giảm mưa, ngày nắng

Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Mưa lớn tập trung từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị

Đây là khu vực cần đặc biệt lưu ý trong ngày 25/9. Theo bản tin mưa lớn phát lúc 03h31, từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 150 mm. Có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất trên 80 mm trong 3 giờ.

Trên phạm vi từ Thanh Hóa đến Huế, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc, từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa. Phía Nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng nằm trong vùng được cảnh báo lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/9/2026

Bắc bộ ngày nắng; Trung bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa.

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Cảnh báo mưa lớn Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 150 mm; có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất trên 80 mm/3 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), cập nhật ngày 25/9/2026.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam bộ tiếp tục mưa

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến 20-23 độ C về đêm và sáng sớm, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Theo bản tin mưa lớn mới nhất, Cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ có lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc.