Hội CCB PETROVIETNAM tập huấn công tác Hội, chuyển đổi số và an ninh mạng

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Công tác Hội CCB Việt Nam.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm quán triệt, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo Hội CCB PETROVIETNAM và các Hội trực thuộc.

Về phía Hội CCB PETROVIETNAM có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB PETROVIETNAM; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB PETROVIETNAM và lãnh đạo các Hội trực thuộc.

Trong chương trình, báo cáo viên của Trung ương Hội CCB Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VIII; Ứng dụng CNTT và công tác chuyển đổi số của Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu tại hội nghị.

Mở đầu chương trình tập huấn, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tập trung làm rõ chủ đề, phương châm của Đại hội; những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, vững mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, giúp cán bộ Hội CCB PETROVIETNAM thống nhất nhận thức và vận dụng vào triển khai nhiệm vụ công tác Hội tại các đơn vị.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng đã phổ biến những nội dung mới của Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trọng tâm là những điểm sửa đổi, bổ sung về tính chất, nhiệm vụ, đối tượng kết nạp, nguyên tắc và hệ thống tổ chức Hội, tổ chức cơ sở Hội và công tác kiểm tra, giám sát, giúp cán bộ Hội CCB PETROVIETNAM nắm rõ và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng phổ biến những nội dung mới của Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đã trình bày chuyên đề về ứng dụng CNTT, công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Hội CCB. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội CCB PETROVIETNAM và các Hội trực thuộc nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương và quy định mới liên quan đến công tác chuyển đổi số của Hội CCB Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng trình bày chuyên đề về ứng dụng CNTT, công tác chuyển đổi số trong hoạt động của CCB.

Sau các nội dung tập huấn của các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phạm Quang Dũng trao đổi về công tác an ninh mạng của PETROVIETNAM. Theo đó, không gian mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong các hoạt động của PETROVIETNAM. Điều này đồng nghĩa với việc an ninh mạng không còn chỉ là câu chuyện của riêng bộ phận công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới, PETROVIETNAM từng bước hình thành một hệ sinh thái an ninh mạng, trong đó Tập đoàn và các đơn vị thành viên có khả năng chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm, giám sát, phối hợp và ứng cứu sự cố một cách thống nhất theo 5 định hướng.

Đầu tiên, cần hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị với việc đưa an ninh mạng trở thành một nội dung cốt lõi của quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.

Thứ hai, cần chuyển đổi tư duy từ phòng thủ bị động sang quản trị rủi ro và phòng thủ chủ động dựa trên mức độ quan trọng của tài sản số.

Thứ ba, coi trọng an toàn hệ thống công nghiệp (OT) với việc bảo vệ hệ thống điều khiển vận hành tại các giàn khai thác, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện chính là bảo vệ tính liên tục của sản xuất, an toàn công trình và con người.

Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại hội nghị.

Thứ tư, xây dựng năng lực giám sát và ứng cứu thống nhất để tăng cường khả năng phát hiện sớm, chia sẻ cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa an ninh mạng với việc coi con người là yếu tố quyết định, nơi mỗi cán bộ công nhân viên là một "mắt xích" bảo vệ an toàn cho hệ thống.

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội các cấp được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị các cấp Hội CCB PETROVIETNAM căn cứ những nội dung đã được tập huấn, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị; tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Hội.