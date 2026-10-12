Trung Quốc và EU đạt đồng thuận nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu xe hybrid

Xe hybrid của Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận về xe hybrid (xe xăng lai điện) nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu và tránh gia tăng căng thẳng thương mại song phương sau các cuộc tham vấn chuyên sâu.

Liên minh châu Âu nhất trí đảm bảo hạn ngạch nhập khẩu xe hybrid dành cho Trung Quốc sẽ không thấp hơn bất cứ một quốc gia nào khác, trong khi các biện pháp của Liên minh châu Âu cũng không được nhắm riêng vào xe của Trung Quốc hoặc phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước này.

Hai bên đồng thời điều chỉnh tăng lượng xuất khẩu xe hybrid so với mức năm 2025, nhằm bảo đảm cơ hội kinh doanh và tăng trưởng ổn định cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá sự đồng thuận này nhằm bảo vệ lợi ích thiết thực của doanh nghiệp, góp phần ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang và tạo môi trường thương mại, đầu tư ổn định, có thể dự báo và bền vững cho hai bên.

Đây là kết quả của 3 tháng thảo luận giữa Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Sefcovic và các quan chức Trung Quốc, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, sau nhiều năm bất đồng liên quan đến lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tăng mạnh, đặc biệt là ôtô.

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu cùng ngày cho biết khối này sẽ giới hạn lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm sau thỏa thuận trên.

Mức giới hạn này sẽ cắt giảm hơn một nửa lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu so với mức hiện tại, vốn được dự báo có thể lên tới 800.000 chiếc vào năm 2026.

Theo phân tích của công ty tài chính Jefferies, thỏa thuận về xe hybrid có thể tác động mạnh nhất tới BYD, Chery và thương hiệu MG thuộc tập đoàn SAIC. Ba thương hiệu này chiếm tổng cộng 90% doanh số xe hybrid của các thương hiệu Trung Quốc tại Liên minh châu Âu trong 8 tháng 1-8/2026.

Liên minh châu Âu đã áp thuế đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc từ tháng 10/2024. Ủy ban châu Âu cũng đang xây dựng các quy định về sản xuất tại châu Âu, trong đó đặt ra yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu đối với xe điện để tiếp cận phần lớn thị trường ôtô Liên minh châu Âu.

Trước định hướng này, nhiều hãng xe Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội sản xuất tại châu Âu, thường thông qua hợp tác với các hãng xe sở tại./.