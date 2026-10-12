Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm lãi đột biến trong quý III nhờ đâu?

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026.

Doanh thu thuần đạt hơn 3.187 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp gấp đôi cùng kỳ, đạt 1.722 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 51% lên 358 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng cao. Chi phí bán hàng đạt 144 tỷ đồng, gấp đôi so với quý III/2025.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết kiệm đáng kể, giảm 39% xuống 85 tỷ đồng.

Trừ hết đi các chi phí, Kinh Bắc báo lãi sau thuế 937 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ (311 tỷ đồng).

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận tăng do doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng so với quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 5.111 tỷ đồng, tăng 4%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 24% xuống 1.197 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu lớn nhất của Kinh Bắc đến từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng với 3.293 tỷ đồng, chiếm 64%. Tiếp đến là doanh thu chuyển nhượng bất động sản với 1.214 tỷ đồng, chiếm 23%.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Năm 2026, doanh nghiệp bất động sản này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau ba quý, Kinh Bắc mới thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 76.673 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 46% tài sản với 35.415,4 tỷ đồng.

Theo thuyết minh BCTC, hàng tồn kho chủ yếu tập trung tại các dự án như: Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát với 18.354 tỷ đồng; Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân gôn Khoái Châu với 3.128 tỷ đồng; Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ với 2.241 tỷ đồng...

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc đạt 48.750 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (42.824 tỷ đồng).

Tổng nợ vay đạt hơn 33.823 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn hơn 30.678 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngân hàng.

Trong 9 tháng đầu năm, số tiền lãi Kinh Bắc phải trả gần 900 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.