Hà Nội thu hút FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 9

Sản phẩm công nghệ chủ lực của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Trong tháng 9, công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên dẫn đầu về thu hút vốn FDI với khoảng 189,49 triệu USD. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 25/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn thành phố đạt khoảng 4.067,28 triệu USD, bằng 105,88% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tổng số này, vốn đăng ký của các dự án cấp mới đạt 675,96 triệu USD, vốn đăng ký tăng thêm đạt 690,88 triệu USD, trong khi góp vốn, mua cổ phần đạt tới 2.700,44 triệu USD.

Riêng trong tháng 9, Hà Nội thu hút khoảng 329,94 triệu USD vốn FDI, gấp 6,3 lần của tháng 9/2025 và gấp khoảng 2,9 lần của tháng 8/2026.

Số dự án mới tăng mạnh

Hoạt động cấp mới dự án tiếp tục ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng. Trong tháng 9, Hà Nội có 50 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 103,93 triệu USD, tăng hơn 2 lần về số dự án và hơn 10 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến ngày 25/9, thành phố có 500 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 675,96 triệu USD, tăng 78,57% về số dự án và 138,56% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, quy mô vốn của các dự án mới vẫn là vấn đề cần lưu ý. Trong tháng 9, hai dự án kinh doanh bất động sản có tổng vốn đăng ký 93,70 triệu USD, chiếm khoảng 90,2% tổng vốn cấp mới. Trong khi đó, 48 dự án còn lại có quy mô bình quân chỉ khoảng 0,21 triệu USD mỗi dự án.

Tính chung từ đầu năm, vốn bình quân mỗi dự án cấp mới khoảng 1,35 triệu USD, cho thấy phần lớn các dự án thuộc nhóm quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào thương mại, dịch vụ. Thành phố chưa ghi nhận nhiều dự án công nghệ cao có quy mô vốn lớn.

Trong khi đó, góp vốn, mua cổ phần tiếp tục là kênh đóng góp lớn nhất vào tổng vốn FDI của Hà Nội.

Trong tháng 9 có 27 giao dịch với tổng giá trị 27,62 triệu USD. Lũy kế đến ngày 25/9, thành phố ghi nhận 281 giao dịch với tổng giá trị 2.700,44 triệu USD, tăng hơn 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị góp vốn, mua cổ phần hiện chiếm khoảng 66,39% tổng vốn FDI Hà Nội thu hút từ đầu năm. Điều này cho thấy xu hướng nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các doanh nghiệp Việt Nam hiện hữu, song hành với hoạt động M&A, tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, nguồn vốn này cũng có độ biến động lớn khi phụ thuộc vào một số giao dịch quy mô lớn. Trong 9 tháng, có hai giao dịch mua cổ phần, phần vốn góp mang tính đột biến với tổng giá trị trên 2 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo nổi bật trong tháng 9

Xét cả 9 tháng, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu về vốn FDI với khoảng 2.243,48 triệu USD, chiếm 55,16% tổng vốn, chủ yếu đến từ các giao dịch góp vốn, mua cổ phần quy mô lớn.

Tiếp theo là kinh doanh bất động sản với 394,03 triệu USD, thông tin và truyền thông 352,16 triệu USD, bán buôn và bán lẻ 247,11 triệu USD, công nghiệp chế biến, chế tạo 232,17 triệu USD và cấp nước, xử lý chất thải 220,18 triệu USD.

Riêng trong tháng 9, công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên dẫn đầu với khoảng 189,49 triệu USD, chiếm 57,43% tổng vốn FDI trong tháng, chủ yếu nhờ ba lượt dự án điều chỉnh tăng vốn. Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 98,61 triệu USD, chiếm 29,89%.

Cơ cấu dòng vốn trong tháng cho thấy sự hiện diện đáng kể của công nghiệp chế biến, chế tạo, bên cạnh bất động sản, thương mại, thông tin và truyền thông và hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ.

Theo định hướng của thành phố, đây là những tín hiệu gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng tỷ trọng công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số và R&D, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào các dự án sử dụng nhiều đất và lao động.