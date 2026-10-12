Vĩnh Long tôn vinh doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, tỉnh xác định phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để phát triển. Đối với Vĩnh Long, đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là giải quyết một thủ tục hay tháo gỡ một khó khăn cụ thể, mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lời để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới, cạnh tranh bình đẳng và phát triển lâu dài.

Ông Trần Trí Quang khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, đầu tư, hạ tầng và các điều kiện sản xuất kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền. Tỉnh cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đoàn kết, liên kết và hợp tác; doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ động đổi mới, doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng mới. Qua đó, các doanh nghiệp hình thành những chuỗi liên kết hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm, sức cạnh tranh và cùng đưa thương hiệu Vĩnh Long đi xa hơn.

Đồng thời, mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân cần trở thành một đại sứ của Vĩnh Long, góp phần giới thiệu hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh đến với đối tác, nhà đầu tư và thị trường trong nước, quốc tế.

Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đề nghị, tỉnh tiếp tục tinh gọn các thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình thẩm định đầu tư, đất đai và cấp phép xây dựng. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa đồng bộ về quy hoạch và thông tin thị trường để doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận và tối ưu hóa cơ hội kinh doanh.

Cùng với đó, tỉnh có các cơ chế chính sách kết nối với các ngân hàng thương mại để triển khai các gói tín dụng xanh ưu đãi. Đây được xem là nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản và các hợp tác xã của tỉnh đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, xây dựng mã số vùng trồng và hạch toán tín chỉ carbon nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu cao cấp.

Biểu dương doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Bà Châu Kim Yến, đại diện Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) cho biết, doanh nghiệp nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và giảm phát thải của thị trường thế giới. Bên cạnh đó, việc duy trì vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao thu nhập cho người nông dân và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị cũng là những vấn đề cần giải quyết lâu dài.

Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết bền vững với người nông dân, từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tỉnh cần có môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, qua đó nâng cao giá trị của từng sản phẩm và phụ phẩm từ cây dừa.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long biểu dương 46 doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công nhận 35 danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và 26 “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp cho địa phương.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 11,35%; doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt khoảng 119.696 tỷ đồng, tăng 12,6%. Từ đầu năm đến ngày 15/9, tỉnh cấp mới 2.157 doanh nghiệp, đạt 113,26% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.424 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 19.073 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ.