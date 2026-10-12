Cần Thơ 'chạy nước rút' để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2026 đạt 10,07% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đang khẩn trương rà soát lại từng nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu và triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá và thực hiện “chạy nước rút” trong 3 tháng cuối năm 2026.

*Áp lực lớn cho quý IV năm 2026

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Cần Thơ với Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan nhằm kiểm tra, đánh giá kịch bản tăng trưởng và bàn giải pháp trọng tâm cho quý IV/2026 tổ chức chiều ngày 12/10, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong quý IV là 16,08% và cả năm là 10,07%.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, để đưa GRDP cả năm 2026 đạt 10,07%, tăng trưởng GRDP riêng trong quý IV/2026 phải đạt mức 16,08%.

Theo kịch bản tăng trưởng này thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phải phấn đấu quý IV tăng 5,35%, tương ứng khoảng 13.875 tỷ đồng theo giá so sánh; 15.380 tỷ đồng theo giá hiện hành, qua đó đưa tăng trưởng cả năm đạt 4,56%. Sản lượng lúa dự kiến đạt 600.396 tấn, thủy sản đạt 273.888 tấn.

Khu vực công nghiệp - xây dựng: quý IV tăng 17,26%, đưa cả năm tăng 11,60%; trong đó, ngành công nghiệp quý IV phấn đấu tăng 15,96%, cả năm tăng 10,89%; ngành xây dựng quý IV tăng 22,56%, cả năm tăng 14,69%.

Khu vực dịch vụ: quý IV phấn đấu tăng 20,94%, đưa cả năm đạt 11,99%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: quý IV tăng 4,96%, cả năm tăng 7,51%...

Nhằm bảo đảm nguồn thu, lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Chi cục Hải quan khu vực XIX và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả năm đạt khoảng 29.622 tỷ đồng, đạt 110,21% dự toán), trong đó thu nội địa đạt 28.250 tỷ đồng.

*Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đưa năng lực sản xuất mới vào vận hành

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp đạt mức tăng trưởng 9,05%. Để đạt mục tiêu tăng 15,96% trong quý IV, ngành tập trung đôn đốc, hỗ trợ đưa các dự án sản xuất lớn đi vào hoạt động ổn định.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Cụ thể, dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro đã hoàn tất đấu nối điện, đi vào sản xuất thử nghiệm và dự kiến vận hành chính thức trong 3 tháng cuối năm, đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp. Dự án Bestway Cần Thơ đã vận hành, dự kiến đóng góp khoảng 290 tỷ đồng từ đây đến cuối năm. Đối với lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư các dự án Điện gió số 3 (dự kiến vận hành thương mại ngày 01/12/2026) và Điện gió số 7 (dự kiến vận hành toàn bộ 19MW trong tháng 11/2026) để hỗ trợ giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, thành phố chủ động rà soát, thúc đẩy chuẩn bị khởi công các dự án mới như Điện gió số 2 (30MW), Điện gió số 18 (22,4MW), Điện gió Trần Đề (50MW), Điện gió Sông Hậu (50MW) và Điện mặt trời Hồ Nước Ngọt (20 MW) trong năm 2026. Đồng thời, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ không đúng cam kết.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, ngành nông nghiệp được giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công, trong đó Chi cục Thủy lợi đạt tỷ lệ giải ngân cao (khoảng 83%). Ngành cam kết bám sát chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao.

Về nguồn vốn vay ODA (khoảng 256 tỷ đồng cho các dự án thủy lợi/đê bao), do thủ tục lấy ý kiến các Bộ ngành Trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ) kéo dài, hiện Bộ Tài chính mới trình Chính phủ để xin ý kiến thành viên Chính phủ. Ngành đề xuất UBND thành phố có văn bản đôn đốc để kịp giải ngân trong tháng 12/2026.

Trong lĩnh vực xây dựng, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, ngành sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu thống kê giá trị xây dựng từ giấy phép được cấp và cơ sở dữ liệu thuế. Đồng thời, Sở tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án nhà ở xã hội như: dự án tại Cái Răng, Thốt Nốt, 91B, Phú Thứ; tăng cường thẩm định dự án và tháo gỡ quy hoạch cho các dự án lớn như Trung tâm Hành chính văn hóa Tây Đô để thúc đẩy thu hút đầu tư.

Đối với công tác đầu tư công, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chuyển linh hoạt nguồn vốn và hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tồn đọng để sớm khởi động lại.

*Kích cầu thương mại, dịch vụ và du lịch cuối năm

Theo ông Ngô Thái Chân, ở khu vực dịch vụ, ngành công thương chủ trì phối hợp triển khai 10 sự kiện kích cầu tiêu dùng tập trung, kết nối cung cầu và chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù gặp một số thách thức về chỉ tiêu tính toán tổng mức bán lẻ hàng hóa, Sở đang tích cực làm việc với các cơ quan chuyên môn để điều chỉnh, cập nhật số liệu phù hợp với thực tiễn tăng trưởng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu quý IV/2026 thu hút thêm 583.000 lượt khách, tăng thêm 1.120 tỷ đồng doanh thu du lịch. Ngành lưu trú và ăn uống phấn đấu tăng trưởng quý IV đạt từ 12,55% đến 29,81%. Bên cạnh đó, các ngành y tế, giáo dục, công nghệ thông tin cũng nỗ lực đóng góp vào đà tăng trưởng chung; trong đó ngành y tế tập trung đưa Bệnh viện Ung bướu thành phố đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm nay có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị toàn hệ thống chính trị phải nâng cao quyết tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ từng điểm nghẽn, rào cản, chủ động phối hợp liên ngành để giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững, giữ vững vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.