Chiều 12/10, tại phường Thuận Thành, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh ra mắt Văn phòng Cụm địa bàn khu công nghiệp số 7.

Dự chương trình có đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, lãnh đạo phường Thuận Thành.

Các đại biểu dự chương trình.

Cụm địa bàn khu công nghiệp số 7 gồm các khu công nghiệp Thuận Thành I, Thuận Thành II, Thuận Thành III và Gia Bình. Văn phòng Cụm địa bàn khu số 7 quản lý 104 công đoàn cơ sở với gần 16,7 nghìn đoàn viên, người lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ thể thao, sản phẩm đúc, gia công linh kiện điện tử và công nghiệp hỗ trợ; trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn.

Tổ công tác Cụm số 7 được Liên đoàn Lao động thành phố phân công gồm 5 thành viên, trực tiếp theo dõi, quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ công đoàn cơ sở tại 5 khu công nghiệp. Chủ tịch Công đoàn các phường Thuận Thành, Lương Tài phối hợp theo dõi hoạt động tại địa bàn được phân công.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Trường ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Liên đoàn Lao động thành phố trong việc tổ chức hoạt động theo địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, đưa hoạt động công đoàn đến gần doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động hơn. Đồng chí khẳng định đây là bước đổi mới thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Cụm địa bàn khu công nghiệp số 7 với các doanh nghiệp đa dạng về ngành nghề và văn hóa quản trị. Đặc điểm này đòi hỏi hoạt động công đoàn phải chuyên nghiệp, sâu sát, linh hoạt, chú trọng nâng cao chất lượng đối thoại và thương lượng tập thể. Vì thế, Văn phòng Cụm cần trở thành cánh tay nối dài của Liên đoàn Lao động thành phố, trực tiếp kết nối công đoàn cấp trên với công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, tạo chuyển biến thực chất trong phương thức hoạt động.

Đồng chí Đào Thanh Trường tặng quà đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đồng chí đề nghị cán bộ phụ trách Cụm thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, việc thực hiện chế độ, chính sách và quan hệ lao động; phát hiện sớm nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, cần quan tâm những biến động về việc làm, tâm tư, nguyện vọng và đời sống của công nhân.

Đồng thời, văn phòng Cụm cần tập trung hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và chăm lo đời sống người lao động. Hiệu quả hoạt động phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể: Quyền lợi người lao động được bảo vệ tốt hơn, kiến nghị được giải quyết kịp thời và sự đồng hành với doanh nghiệp được tăng cường.

Đồng chí Đào Thanh Trường và Bí thư Đảng ủy phường Thuận Thành trao quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường tin tưởng, Văn phòng Cụm địa bàn khu công nghiệp số 7 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy thành phố Bắc Ninh phát triển bền vững.

Việc ra mắt Văn phòng Cụm địa bàn khu số 7 được kỳ vọng góp phần đưa hoạt động công đoàn đến gần cơ sở, sát doanh nghiệp và người lao động hơn; nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình, hỗ trợ công đoàn cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Các đại biểu chúc mừng sự kiện ra mắt Văn phòng Cụm địa bàn khu công nghiệp số 7.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động của 30 doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cụm địa bàn khu số 7 quản lý.