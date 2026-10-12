Cựu lãnh đạo SeABank gia nhập ban điều hành VietBank

Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VietBank kể từ ngày 12/10/2026. Ảnh: VietBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HoSE: VBB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietBank kể từ ngày 12/10/2026.

Vietbank cho biết, việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ điều hành và nâng cao năng lực triển khai chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

Theo hồ sơ nhân sự do ngân hàng cung cấp, ông Hải sinh năm 1977, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng giữ chức Phó Tổng giám đốc, Giám đốc ban chuyển đổi và Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và trưởng phòng quản lý đại lý tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Về trình độ học vấn, ông có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Vietbank, trên cương vị mới, ông Lê Thanh Hải sẽ phối hợp cùng ban điều hành triển khai các định hướng chiến lược của ngân hàng, chú trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng phục vụ, kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.

Trước đó, HĐQT VietBank cũng bổ nhiệm ông Chester Gorski làm quyền tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 29/9/2026.

Trước khi được giao nhiệm vụ điều hành ngân hàng ở vị trí quyền tổng giám đốc, ông Chester Gorski mới được VietBank bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc từ ngày 18/9 vừa qua.

Ông Chester Gorski sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh tế học, marketing và chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ); và là cử nhân Khoa học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam; từng giữ vị trí Giám đốc Chuyển đổi và Giám đốc Công nghệ và Vận hành (CTOO) tại Techcombank.

Ban điều hành của Vietbank hiện có 5 thành viên, gồm ông Chester Gorski giữ chức quyền tổng giám đốc; ông Lê Thanh Hải, ông Phạm Linh và bà Trần Thị Ngọc Lý đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thúy Minh là kế toán trưởng kiêm giám đốc phòng kế toán tổng hợp - khối tài chính.

Về hoạt động kinh doanh tại Vietbank, trong năm 2026, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%; tổng huy động vốn đạt 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%.Vietbank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với kết quả năm 2025.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26% và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.