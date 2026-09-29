4 mỹ nhân gây sốt trong Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện nhiều biến cố cùng dàn diễn viên nữ có tạo hình ấn tượng. Bên cạnh nữ chính Đàm Tùng Vận, Lý Mộng, Trịnh Hợp Huệ Tử và Tống Phương Viên cũng để lại dấu ấn qua những nhân vật với số phận, tính cách hoàn toàn khác nhau.

1. Đàm Tùng Vận vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương

Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính Thẩm Gia Lan, sau biến cố gia tộc phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương.

Từ tiểu thư khuê các, cô trở thành nha hoàn trong chính gia đình từng có hôn ước với mình, sau đó từng bước thay đổi số phận và trở thành Lâm phu nhân.

Lan Hương được xây dựng là người thông minh, điềm tĩnh và có sức chịu đựng mạnh mẽ. Cô không chỉ phải tìm cách sinh tồn trong Lâm phủ mà còn từng bước tìm lại công bằng cho gia đình.

Trong tạo hình cổ trang, Đàm Tùng Vận gây chú ý với vẻ ngoài thanh tú, gương mặt nhỏ và nét đẹp dịu dàng. Nữ diễn viên sinh năm 1990, từng được biết đến qua nhiều tác phẩm như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Cẩm Y Chi Hạ và Lấy danh nghĩa người nhà.

2. Lý Mộng vai Triệu Tinh Đường

Lý Mộng vào vai Triệu Tinh Đường, người từng là Lâm phu nhân trước khi Lan Hương bước vào cuộc đời Lâm Cẩm Kỳ. Nhân vật có xuất thân và địa vị, từng giữ vị trí chính thê trong Lâm gia.

Triệu Tinh Đường mang vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và có phần lạnh lùng, phù hợp với hình tượng một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền thế. Sự xuất hiện của cô tạo nên một tuyến nữ nhân khác biệt bên cạnh Lan Hương.

Dù xuất thân từ gia tộc quyền thế nhưng cô luôn khao khát được sống vì bản thân một lần, được sống là chính mình không phải dưới danh phận Triệu Đại tiểu thư hay Đới Phu Nhân. Đến cuối cùng, người hiểu cô hơn cả nha hoàn thân cận, bên cạnh cô lúc nhắm mắt cũng chỉ có Lan Hương. Đây là một trong những tuyến nhân vật được Lý Mộng thể hiện một cách đáng thương nhưng cũng đáng hận trong phim.

Lý Mộng sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô từng tham gia nhiều dự án nổi bật như Bạch Lộc Nguyên, Ẩn mật giác lạc và Mặc Vũ Vân Gian. Với gương mặt góc cạnh cùng thần thái cá tính, nữ diễn viên thường gây chú ý ngay cả khi đảm nhận vai phụ.

3. Trịnh Hợp Huệ Tử vai Đỗ Thúy Tước

Đỗ Thúy Tước là em gái Đỗ Chính - người từng cứu mạng Lâm Cẩm Kỳ. Sau khi Lâm Cẩm Kỳ đưa hai anh em về Lâm gia, cả hai không cam chịu sống yên phận.

Nếu Đỗ Chính tìm cách lợi dụng mối quan hệ với Nhị tiểu thư của Lâm gia thì Thúy Tước lại nhắm tới vị trí Lâm phu nhân. Cô nhiều lần tính kế hãm hại Lan Hương, đẩy Lâm Cẩm Kỳ vào tình thế nguy hiểm, thậm chí đầu độc những người trong Lâm phủ.

Thúy Tước càng về sau càng bộc lộ sự mưu mô và tham vọng. Cuối cùng, những toan tính của cô phải trả giá, anh trai Đỗ Chính mất, bản thân bị lưu đày mãi mãi không trở về.

Trịnh Hợp Huệ Tử sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt lớn và vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Sinh năm 1994, cô được khán giả biết đến qua Hạ chí chưa tới và nhiều tác phẩm truyền hình khác.

4. Tống Phương Viên vai Tiểu Liên

Khác với những nhân vật nữ nhiều tham vọng, Tiểu Liên của Tống Phương Viên lại mang đến màu sắc nhẹ nhàng và hài hước cho Lan Hương Như Cố.

Thời điểm Triệu Tinh Đường còn là Lâm phu nhân, Tiểu Liên cùng Cam Đường và Trấp Nhi là những nha hoàn thân thiết, gắn bó với nhau. Sau nhiều biến cố, khi Lan Hương trở thành Lâm phu nhân, Tiểu Liên và Cam Đường tiếp tục ở bên, trở thành những nha hoàn thân cận của nữ chính.

Tiểu Liên vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và đặc biệt thích ăn. Cô không có tham vọng trèo cao, càng không muốn tìm cách trở thành thiếp. Tiểu Liên còn có người mẹ lớn tuổi làm công việc hốt phân cho Lâm phủ, đồng thời gia đình cô có mối quan hệ thân thiết với người nhà Lan Hương.

Tống Phương Viên mang vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu, phù hợp với hình tượng Tiểu Liên. Nữ diễn viên sinh năm 1996, từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ Ưu Ngã và sau đó chuyển hướng sang diễn xuất.

Bốn mỹ nhân trong Lan Hương Như Cố vì thế mang đến bốn màu sắc khác nhau: Lan Hương mạnh mẽ và kiên cường, Triệu Tinh Đường sang trọng, Thúy Tước sắc sảo và đầy tham vọng, còn Tiểu Liên lại hồn nhiên, vô tư. Sự khác biệt trong tính cách và số phận giúp tuyến nhân vật nữ của bộ phim trở nên đa dạng, bên cạnh câu chuyện tình cảm trung tâm của Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ.