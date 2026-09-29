Miley Cyrus đạt #1 Billboard 200 sau hơn một thập kỷ

Miley Cyrus vừa thiết lập một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp với Bass Persuades. Phát hành ngày 18/9, album phòng thu thứ 10 của nữ ca sĩ đạt 61.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tiên, qua đó giành vị trí số 1 trên Billboard 200 trong tuần kết thúc ngày 24/9.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ Miley Cyrus trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ. Trước đó, nữ ca sĩ từng đứng vị trí số 1 Billboard 200 với Bangerz vào năm 2013. Thành tích mới cũng cho thấy sức hút của Miley Cyrus vẫn được duy trì qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.

Cuộc đua trên Billboard 200 tuần này diễn ra khá sít sao. Theo Billboard, Dandelion của Ella Langley đạt gần 61.000 đơn vị album tương đương, trong khi That's Just Me của Riley Green ra mắt ở vị trí thứ ba với 60.000 đơn vị. Khoảng cách rất nhỏ về doanh số khiến vị trí số 1 của Miley Cyrus càng trở thành một cột mốc đáng chú ý.

Với Bass Persuades, Miley Cyrus hiện sở hữu tổng cộng sáu album từng đứng đầu Billboard 200. Thành tích này bao gồm cả những sản phẩm gắn với nhân vật Hannah Montana trong giai đoạn đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, cô đã có 16 album lọt top 10 của bảng xếp hạng.

Cột mốc mới đến không lâu sau khi Miley Cyrus phát hành Something Beautiful vào tháng 5/2025. Thay vì lặp lại công thức quen thuộc, nữ ca sĩ tiếp tục khai thác những trải nghiệm cá nhân và những thay đổi trong đời sống tình cảm để xây dựng màu sắc cho album mới.

Miley Cyrus công bố Bass Persuades vào ngày 1/9, khi chia sẻ hình ảnh bìa album trên trang cá nhân. Trong thông điệp giới thiệu, cô mô tả âm nhạc như một thứ có khả năng kết nối với cảm xúc của con người, từ niềm vui, nỗi đau đến những cung bậc nằm giữa hai thái cực đó.

Nữ ca sĩ viết rằng album phản ánh nhiều trạng thái cảm xúc trong cuộc sống, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ yêu thích sản phẩm mà cô dành nhiều tâm huyết.

Trước thời điểm album phát hành, Miley Cyrus cũng chia sẻ nhiều hơn về nguồn cảm hứng phía sau Bass Persuades. Trong cuộc trò chuyện với Daryl Hannah trên Wonderland hồi tháng 7, cô gọi đây là một câu chuyện tình yêu nhưng nhấn mạnh rằng tình yêu không bao giờ chỉ tồn tại dưới một chiều duy nhất.

Theo Miley Cyrus, yếu tố lãng mạn là một sợi chỉ xuyên suốt album, nhưng sản phẩm đồng thời phản ánh vị trí mà cô đang đứng trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cho biết cảm giác về một tình yêu bình yên đã trở thành chủ đề xuất hiện trong ba album gần đây của cô.

Điều đáng chú ý là khái niệm tình yêu mà Miley Cyrus đề cập không chỉ hướng tới một mối quan hệ với người khác. Cô nhấn mạnh sự thay đổi trong cách yêu thương chính bản thân mình, xem đây là một trong những bước chuyển quan trọng nhất của bản thân trong những năm gần đây.

Nữ ca sĩ cho rằng khi mối quan hệ của một người với chính mình thay đổi, những mối quan hệ xung quanh cũng thay đổi theo. Vì vậy, Bass Persuades không chỉ nói về tình yêu dành cho một người khác mà còn là sự trân trọng bản thân.

Những chia sẻ này cũng gắn với một chương mới trong đời sống riêng của Miley Cyrus. Tháng 12/2025, cô xác nhận đính hôn với bạn trai Maxx Morando. Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe trên Apple Music hồi tháng 9, nữ ca sĩ cho biết đây là giai đoạn cô từng mong muốn có được trong cuộc đời.

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, Miley Cyrus đã trải qua không ít lần thay đổi hình ảnh, phong cách và hướng tiếp cận nghệ thuật. Từ một ngôi sao tuổi teen bước ra từ Hannah Montana, cô từng bước xây dựng vị trí riêng trong làng nhạc pop và liên tục thử nghiệm với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Vì vậy, vị trí số 1 của Bass Persuades không chỉ là một con số trên Billboard 200. Đây còn là dấu mốc cho thấy Miley Cyrus tiếp tục duy trì được sức hút thương mại sau hơn một thập kỷ kể từ lần gần nhất đứng đầu bảng xếp hạng với Bangerz.

Ở tuổi trưởng thành hơn, Miley Cyrus đang cho thấy một diện mạo âm nhạc gắn nhiều với những trải nghiệm cá nhân. Và với Bass Persuades, nữ ca sĩ một lần nữa đưa câu chuyện của mình trở lại vị trí trung tâm, lần này bằng một thành tích đứng đầu Billboard 200.