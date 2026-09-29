Khi người trẻ muốn thế giới nhìn thấy một Việt Nam rất khác tại kinh đô thời trang Milan

Hành trình ấy bắt đầu từ Nhà thiết kế (NTK) Namie Trịnh và Nhà sản xuất (NSX) Nguyễn Thị Hiền Thảo, cùng những ngày rong ruổi giữa Milan và Venice. Cả hai cùng tìm kiếm cảm hứng, trao đổi ý tưởng và từng bước hình thành nên gods within her, dự án thời trang của LA TRỊNH atelier vừa tạo được sự chú ý mạnh mẽ từ giới mộ điệu và truyền thông quốc tế.

Với gods within her, câu chuyện không chỉ nằm ở một bộ trang phục đẹp hay một màn xuất hiện tại Milan. Điều nhóm sáng tạo hướng tới là tìm cách đưa những chất liệu, biểu tượng văn hóa Việt Nam và châu Á vào một không gian mới, nơi chúng có thể được tiếp cận bởi khán giả quốc tế. Đây cũng là điều Namie Trịnh theo đuổi trong quá trình xây dựng dự án. “Cùng nhau, chúng tôi chia sẻ một giấc mơ cháy bỏng: Đưa tài năng sáng tạo, nghệ thuật kể chuyện và thời trang cao cấp của Việt Nam ra sàn diễn thế giới”, nữ NTK chia sẻ.

"gods within her" gây chú ý mạnh với giới mộ điệu tại Milan. (Ảnh: Soy Vy Ha)

Điều thú vị là phía sau một dự án xuất hiện tại sân chơi quốc tế không phải một ê kíp khổng lồ với nhiều năm kinh nghiệm, mà là hơn 40 người trẻ cùng góp sức. Họ làm việc từ Việt Nam, Ý và nhiều địa điểm khác nhau, kết nối qua những cuộc họp online, những tin nhắn kéo dài xuyên múi giờ. Có những thời điểm, khi một thành viên vừa bắt đầu ngày mới thì một người khác đã chuẩn bị kết thúc ngày làm việc. NSX Nguyễn Thị Hiền Thảo gọi đó là một quá trình kết nối “âm thầm nhưng đầy bền bỉ”.

Điều đáng nói, với những người trẻ này, việc bước ra sân chơi quốc tế không chỉ là chuyện mang một bộ sưu tập đến một thành phố thời trang nổi tiếng. Đó còn là bài toán về cách làm việc, cách giao tiếp và cách giữ bản sắc khi đứng trong một môi trường có rất nhiều tiếng nói khác nhau.

Ảnh: Chen & Vinicius

Nguyễn Thị Hiền Thảo từng có hành trình đi qua hơn 25 quốc gia. Những chuyến đi đưa cô đến nhiều nền văn hóa khác nhau, đồng thời cũng khiến cô nhìn những giá trị Việt Nam từ một góc độ khác. Càng bước ra thế giới, cô càng nhận ra quê hương vẫn là điểm tựa quan trọng trong hành trình sáng tạo.

Với LA TRỊNH atelier, Milan vì thế không chỉ là một điểm đến. Đây còn là phép thử cho một tham vọng lớn hơn: Liệu những câu chuyện xuất phát từ Việt Nam có thể tìm được vị trí riêng trong dòng chảy sáng tạo quốc tế? gods within her chưa phải câu trả lời cuối cùng. Nhưng sự xuất hiện của dự án tại sân chơi thời trang quốc tế cho thấy một điều: 'Ngày càng nhiều người trẻ Việt đang chủ động mang câu chuyện của mình ra thế giới, thay vì chờ thế giới tìm đến'.

Ảnh: Doãn Quang