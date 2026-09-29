Top phim cổ trang hay nhất năm 2026

1. Trục Ngọc

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đã thể hiện rất sinh động hình tượng cặp đôi "cưới trước yêu sau", cả hai đều là những nhân vật mạnh mẽ. Nữ chính là con gái của một người đồ tể, có sức mạnh phi thường. Để nuôi em gái và bảo vệ gia sản, cô ký khế ước hôn nhân với Tạ Chinh, người được cô nhặt về.

Sau khi kết hôn, nam nữ chính cùng nhau trải qua những ngày tháng đời thường bình dị tại một thị trấn đậm chất khói lửa nhân gian, luôn hỗ trợ và đồng hành với nhau, tận hưởng quãng thời gian vui vẻ. Cô em gái trở thành "trợ công" đáng yêu, giúp tình cảm giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Về sau, thân phận thật sự của Võ An Hầu được tiết lộ, cặp vợ chồng trẻ cùng nhau ra trận, bảo vệ đất nước.

Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính.

2. Lan Hương Như Cố

Đây là bộ phim cổ trang nữ chính nghịch tập đang được phát sóng, với lần đầu hợp tác giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Sự kết hợp giữa hai diễn viên cũng tạo nên nhiều điểm sáng.

Nữ chính Hứa Hương Lan vốn là tiểu thư con nhà đại học sĩ, nhưng gia tộc gặp biến cố. Cô phải dựa vào thân phận con gái của một người hầu để sống sót, sau đó vào Lâm phủ làm nha hoàn. Nhờ trí thông minh của mình, Hứa Hương Lan từng bước trưởng thành và nghịch tập tại Lâm phủ. Cuối cùng, cô và nam chính nối lại tình xưa, có được một mối duyên hôn nhân viên mãn.

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

3. Bách Hoa Sát

Đây là một bộ phim cổ trang trọng sinh khác của Mạnh Tử Nghĩa. Lần này, cô xuyên hồn vào thân xác công chúa Chiêu Ninh và còn có khả năng chế hương. Sau khi sống lại, nữ chính không còn là người mù quáng vì tình yêu mà một lòng muốn gây dựng sự nghiệp.

Hà Dữ đảm nhận vai nam chính Tiêu Hoa Ung. Bề ngoài, nhân vật này có vẻ yếu đuối, mang dáng vẻ bệnh kiều, nhưng thực tế đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Với thân phận thái tử, anh bị nhiều thế lực nhắm đến nên chỉ có thể âm thầm bố trí kế hoạch.

Sau khi liên thủ, nam nữ chính đấu trí với các quyền thần, từng bước vươn lên đỉnh cao và trở thành những cộng sự xuất sắc trên con đường sự nghiệp.

Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính.

4. Tước Cốt

Hầu Minh Hạo và Amy đóng chính trong bộ phim cổ trang quyền mưu "cưới trước yêu sau". Nữ chính Tạ Gia Ngư thông minh, lanh lợi và còn am hiểu chế tạo cơ quan. Ban đầu, cô có người bạn thanh mai trúc mã Lý Mậu, nhưng trong cuộc đấu đá chốn triều đình, cô được ban hôn với thế tử Tiêu Vô Y.

Sau khi kết hôn, nữ chính vẫn giữ được sự tỉnh táo, không dựa dẫm vào nam chính mà tự mình tìm cách giải quyết mọi chuyện khi gặp vấn đề, đúng kiểu nữ chính mạnh mẽ. Nam chính cũng dần bị sự thông minh của Tạ Gia Ngư thu hút và âm thầm nảy sinh tình cảm với cô. Sau những lần sinh tử chia lìa giữa thời loạn thế, cuối cùng hai người cũng hướng về nhau.

Tước Cốt do Hầu Minh Hạo và Amy đóng chính.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Đây là bộ phim cổ trang đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy. Hình tượng nhân vật của Đinh Vũ Hề khá mới mẻ, không còn là vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt như trước mà lần này là Triệu Lăng, một người bán muối nhỏ xuất thân từ chốn giang hồ, đồng thời bị nhiều thế lực truy sát.

Nữ chính Phó Đình Vân tuy xuất thân là tiểu thư danh môn nhưng sau khi cuộc hôn nhân liên kết giữa các gia tộc thất bại, cô cũng trở thành một quân cờ và phải lưu lạc đầu đường. Cô và Triệu Lăng đều là những người cùng cảnh ngộ. Nam nữ chính cùng nhau chạy trốn, luôn giữ vững lý tưởng ban đầu và thay đổi số phận của mình.

Hoa Khai Cẩm Tú đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy.

6. Mạc Ly

Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính trong bộ phim quyền mưu "cưới trước yêu sau", với hình tượng cả nam và nữ chính đều mạnh mẽ. Diễn xuất của Bạch Lộc một lần nữa có nhiều tiến bộ. Lần này, cô vào vai Diệp Ly, hậu duệ duy nhất còn sống sau thảm họa diệt môn tại Ly Sơn. Một mình bị mắc kẹt trong núi suốt tám năm, cô dần hình thành tính cách cô độc và có phần điên cuồng.

Sau đó, nhờ hôn sự do Thái hậu ban xuống, Diệp Ly gả cho Định vương Mặc Tu Nghiêu. Cả hai đều là những nhân vật có số phận đầy đau khổ. Anh trai của Mặc Tu Nghiêu qua đời trong khi phải gánh chịu sự hiểu lầm từ triều đình, vì vậy nam chính một lòng muốn điều tra và làm sáng tỏ sự thật.

Cả nam lẫn nữ chính đều có những tâm sự và bí mật riêng, sau khi kết hôn cũng luôn đề phòng lẫn nhau. Về sau, Mặc Tu Nghiêu dần thấu hiểu những tổn thương trong lòng Diệp Ly. Hai người chữa lành cho nhau và từng bước nảy sinh tình cảm.

Mạc Ly do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính.

7. Lương Thần Mỹ Cẩm

Đây là bộ phim cổ trang tình cảm theo mô-típ trưởng thành cùng nhau, với Nhậm Mẫn và Thử Sa đóng chính. Phần phục trang, hóa trang và tạo hình trong phim được đánh giá rất đẹp, đặc biệt tạo hình của nữ chính phù hợp với thân phận nhân vật.

Nhậm Mẫn vào vai Cố Cẩm Triều. Ở giai đoạn đầu, nhân vật này trong sáng và thông minh, không phụ thuộc vào nam chính, luôn có lý tưởng và mục tiêu riêng. Nam chính dù là quyền thần nhưng lại rất tôn trọng nữ chính, không theo kiểu tình yêu cưỡng ép của hình tượng "tổng tài bá đạo". Những tương tác đời thường giữa hai nhân vật chính cũng tạo cảm giác thú vị.

Lương Thần Mỹ Cẩm do Nhậm Mẫn và Thử Sa đóng chính.

8. Vũ Lâm Linh

Đây là bộ phim võ hiệp cổ trang do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, với Dương Dương và Chương Nhược Nam đóng chính. Lần này, nam chính Triển Chiêu có tuyến trưởng thành riêng, được chuyển thể từ tác phẩm Tam Hiệp Ngũ Nghĩa.

Triển Chiêu trở nên gần gũi và đời thường hơn, không mang tâm lý anh hùng cũng không có hào quang nhân vật chính. Anh cũng có lúc bị thương, có lúc hoang mang. Trong giang hồ, anh luôn kiên định với chính nghĩa và cùng Bạch Ngọc Đường hợp sức bảo vệ lẽ phải. Các cảnh võ thuật trong phim đều được thực hiện chân thực theo hình thức quay một mạch, không sử dụng slow motion hay hiệu ứng đặc biệt, tạo cảm giác tự nhiên và dễ xem.

Vũ Lâm Linh do Dương Dương đóng chính.