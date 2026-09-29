Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm

Hoa hậu Emoura Phạm gây sốt khi tự tin catwalk trên bậc thang trong phần thi Swimsuit tại Miss Grand International 2026.

Trước phần thi áo tắm, Emoura Phạm có nhiều dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Cô lọt top 40 Country's Power of The Year và tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai, cạnh tranh cơ hội giành suất vào thẳng top 20 chung cuộc.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng và triết lý sống mà cô tâm đắc. "Điều đáng giá nhất không phải là có bao nhiêu, mà là mình có thể tận hưởng bao nhiêu từ những gì cuộc sống đang trao cho mình", nữ MC viết trên trang cá nhân.

Rapper Pháo chia sẻ hình ảnh xinh tươi, quyến rũ trong lần đầu tham gia phần thi Người đẹp Biển tại Miss Universe Vietnam 2026.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Tường Vi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng ngọt ngào, cách ăn mặc dịu dàng, quyến rũ.

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục thể hiện háo hức trong hành trình làm mẹ khi chia sẻ hình ảnh ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Hồng Diễm chia sẻ hình ảnh xinh tươi nhưng đầy mạnh mẽ khi góp mặt ở giải đấu thể thao vừa qua. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ: "Em xin cập nhật là em dừng lại ở vòng tứ kết. Sự nghiệp Pickleball vẫn chưa có huy chương".

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh đầy tự tin trước khi có màn biểu diễn ấn tượng tại chương trình "Silk Way Star".

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