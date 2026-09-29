Diễn viên Tiết Cương tạm thời không ở cùng vợ kém 26 tuổi

Tiết Cương là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Ở tuổi 53, nam diễn viên có cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã Ngọc Thưởng kém anh 26 tuổi và con trai đầu lòng.

Mới đây, Tiết Cương đăng tải video ghi lại hành trình đưa vợ là Ngọc Thưởng cùng con trai về quê ngoại trước khi anh lên đường sang Mỹ. Nam diễn viên cho biết chuyến đi của anh kéo dài khoảng 3 tuần, vì vậy vợ con sẽ tạm thời trở về nhà ngoại ở trong thời gian này để tiện sinh hoạt.

Tiết Cương chở vợ và con trai về quê ngoại.

Theo Tiết Cương, hai vợ chồng đã chuẩn bị hành lý đầy đủ để con trai về nhà ngoại gần một tháng. Trong video, nam diễn viên ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường trong quá trình đưa vợ con về quê. Đáng chú ý, mối quan hệ thân thiết giữa Tiết Cương và gia đình nhà vợ cũng nhận được sự quan tâm.

Nam diễn viên vui vẻ trò chuyện, ghi lại những khoảnh khắc bên ba mẹ vợ. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy anh khá gần gũi với gia đình bà xã và được người thân của Ngọc Thưởng yêu quý. Sau khi hoàn thành việc đưa vợ con về nhà ngoại, Tiết Cương trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho hành trình khám phá xứ cờ hoa.

Trước chuyến đi, nam diễn viên còn được bà xã kém 26 tuổi tự tay cắt tóc. Khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không cầu kỳ, cả hai cho thấy sự gắn bó thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Như vậy, trong khoảng 3 tuần tới, Tiết Cương và vợ con sẽ tạm thời không sống cùng nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng thời gian mà cả hai tạm xa nhau do lịch trình cá nhân của nam diễn viên. Việc bà xã Tiết Cương đưa con về nhà ngoại cũng giúp cô có thêm sự hỗ trợ từ gia đình trong thời gian chồng vắng nhà.

Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, nhiều khán giả dành lời chúc và bày tỏ sự yêu mến trước cuộc sống hôn nhân của Tiết Cương. Không ít người nhận xét nam diễn viên có tổ ấm bình dị, hạnh phúc dù hai vợ chồng có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chờ đợi những hình ảnh mới trong chuyến đi Mỹ kéo dài 3 tuần của Tiết Cương.

Tiết Cương được vợ kém 26 tuổi cắt tóc trước khi đi Mỹ 3 tuần.

Tiết Cương từng khiến công chúng bất ngờ khi tổ chức đám cưới ở tuổi 50. Bà xã Ngọc Thưởng kém anh 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo chia sẻ của người trong cuộc, Ngọc Thưởng vốn là khán giả yêu thích Tiết Cương. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai bén duyên rồi quyết định tiến tới hôn nhân.

Khoảng cách tuổi tác từng khiến cuộc hôn nhân của Tiết Cương nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, qua những vlog và hình ảnh đời thường được nam diễn viên chia sẻ, vợ chồng anh cho thấy sự đồng điệu trong cuộc sống. Tiết Cương thường dành nhiều sự quan tâm, chiều chuộng cho bà xã, trong khi Ngọc Thưởng được nhận xét là hiền lành, dễ thương.

Tiết Cương sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh từng tham gia nhiều bộ phim được khán giả biết đến như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Vật Chứng Mong Manh... Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn thử sức ở vai trò MC và đạo diễn.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương hiện có cuộc sống ổn định bên bà xã và con trai đầu lòng. Dù sắp có khoảng thời gian xa nhà vì chuyến đi Mỹ, nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua những khoảnh khắc đời thường được anh chia sẻ.