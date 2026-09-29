Đội tuyển Việt Nam đứt mạch bất bại kỷ lục sau trận thua Thái Lan

Trước cuộc đối đầu tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi 27 trận không thua, gồm 23 chiến thắng và 4 trận hòa. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng của “Những chiến binh sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam (trái) đứt mạch 27 trận bất bại. Ảnh: VFF

Lần gần nhất tuyển Việt Nam thất bại là trước chính Thái Lan, với tỷ số 1-2 trong giải giao hữu ngày 10.9.2024. Sau đó, trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12.10.2024 mở đầu cho chuỗi trận bất bại kéo dài gần hai năm.

Trong hành trình này, đội tuyển Việt Nam liên tục duy trì phong độ ổn định và thiết lập cột mốc đáng chú ý ở bóng đá Đông Nam Á.

Kỷ lục trước đó thuộc về Thái Lan với 21 trận bất bại trong giai đoạn từ tháng 12.1995 đến tháng 9.1996, gồm 16 chiến thắng và 5 trận hòa.

Chuỗi thành tích ấn tượng của tuyển Việt Nam khép lại khi Sarach Yooyen và Otto lần lượt ghi bàn giúp Thái Lan giành chiến thắng 2-0. Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik kể từ tháng 9.2024.

Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam hết cơ hội trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B và tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở lượt trận cuối ngày 2.10, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Pakistan cho mục tiêu giành ngôi nhì bảng để thi đấu trận tranh hạng ba.