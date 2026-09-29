Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan không chỉ là màn so tài giữa hai đội tuyển giàu truyền thống, mà còn chất chứa sự cạnh tranh, những màn đối đầu nảy lửa và khát khao khẳng định vị thế ở khu vực.

Bước vào trận đấu, hai đội liên tục đẩy cao đội hình, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng gặp không ít khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Thái Lan.

Bước ngoặt đến ở phút thứ 10 khi Yooyen tung ra cú dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, mở tỷ số cho Thái Lan.

Các cầu thủ Thái Lan mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty

Bàn thắng khiến thế trận càng trở nên khó khăn khi Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 37, Minh Khoa tỉa bóng tinh tế để Tài Lộc thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, bấm bóng qua người thủ môn Anuin làm tung lưới Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vì lỗi việt vị.

Trước khi hiệp một khép lại, Tài Lộc có cơ hội dứt điểm nhưng đáng tiếc lại không trúng tâm bóng khiến bóng đi quá nhẹ và thủ môn Anuin dễ dàng ôm gọn.

Tình huống Tài Lộc ghi bàn nhưng sau đó bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik bắt đầu thực hiện những điều chỉnh nhằm tăng sức tấn công. Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân thế chỗ Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc.

Đội tuyển Việt Nam tích cực gây sức ép bên phần sân Thái Lan. Tuy nhiên, “Voi chiến” vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 50, Sarach Yooyen thực hiện pha đá phạt hàng rào đẳng cấp từ cự ly hơn 20m, đưa bóng chạm vào mép ngoài cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam nỗ lực kiểm soát bóng và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Phút 58, Hoàng Hên chọc khe tinh tế cho Hoàng Đức thoát xuống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Anuin. Ngay sau đó, Đình Bắc đột phá trung lộ, trước khi tung ra cú nã đại bác chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc khung thành thủ môn Anuin.

Một tình huống tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận diễn ra trong thế nghẹt thở khi Việt Nam dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng. Phút 86, cú đá từ khoảng cách hơn 25m của Hoàng Hên không đánh bại được thủ thành đối phương. Ít phút sau, đến lượt Đình Bắc dứt điểm cận thành nhưng cầu thủ Thái Lan kịp cản phá.

Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá. Phút 90+3, từ pha phản công nhanh, Otto phá bẫy việt vị thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi hạ gục thủ môn Lê Giang Patrik trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam không thể góp mặt tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và chỉ còn mục tiêu thắng Pakistan ở lượt cuối để giành quyền chơi trận tranh hạng ba.