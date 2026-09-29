Thống kê trận đấu England U19 2-1 Norway U19: A. Gomes Rodriguez tỏa sáng, England U19 giành trọn 3 điểm

VHO - Tối 29.9 tại sân Si Jalak Harupat (Indonesia), tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Sarach Yooyen và Chaiyaphon lần lượt ghi bàn giúp Thái Lan giành chiến thắng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, đáng chú ý là pha lập công của Tài Lộc nhưng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định lỗi việt vị.