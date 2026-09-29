Trách nhiệm của HLV Kim Sang Sik khi tuyển Việt Nam bất lực trước Thái Lan

Thất bại 0-2 trên sân Si Jalak Harupat khiến tuyển Việt Nam không chỉ mất ngôi đầu bảng B mà còn chính thức hết cơ hội tranh vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho từng hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam sử dụng 3 tiền vệ nhằm tăng khả năng tranh chấp và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo Kim Sang Sik, các cầu thủ nhìn chung đã thực hiện khá tốt yêu cầu chiến thuật.

HLV Kim Sang Sik đã tiếc nuối và nhận trách nhiệm khi tuyển Việt Nam thua trước Thái Lan. Ảnh: FAT

Thế nhưng, bàn thua của Sarach Yooyen ở phút 10 khiến kế hoạch của Việt Nam gặp trở ngại. Sau khi bị dẫn trước, đội bóng áo đỏ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik nhận thấy thể lực của Thái Lan bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nên quyết định tăng cường nhân sự tấn công. Việt Nam liên tục đưa bóng lên phía trước, đồng thời tìm cách gây sức ép nhiều hơn lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, những cơ hội xuất hiện không đủ rõ ràng để tạo ra bước ngoặt. Đình Bắc từng có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát cột dọc. Hoàng Đức cũng có cơ hội trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Anuin. Trong khi đó, bàn thắng của Tài Lộc ở phút 36 bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

“Dù vậy, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận công tác chuẩn bị chiến thuật của tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần điều chỉnh. Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu để tìm ra giải pháp phù hợp cho chặng đường tiếp theo.

Một trong những vấn đề được nhắc đến là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này dính chấn thương trong trận thắng Philippines và dự kiến cần thời gian để hồi phục. Kim Sang Sik thừa nhận đây là tổn thất lớn đối với hàng công Việt Nam.

“Đúng vậy, trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn, tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’”, ông nói.

Việc không có Xuân Son buộc Kim Sang Sik phải tìm một phương án khác cho hàng công. Nhưng thất bại trước Thái Lan cũng cho thấy Việt Nam cần chuẩn bị nhiều cách tiếp cận hơn khi đối đầu những đối thủ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt.

“Bản thân tôi với tư cách HLV trưởng sẽ phải tự nhìn nhận, phân tích toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp tối ưu và thi đấu hết khả năng”, Kim Sang Sik khẳng định.

Sau hai lượt trận, Thái Lan có 6 điểm và đã chắc chắn đứng đầu bảng B. Việt Nam có 3 điểm, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm.

Dù không còn cơ hội vào chung kết, Kim Sang Sik muốn các học trò khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn tích cực. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào ngày 2/10 ở lượt trận cuối.

“Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan”, HLV Kim Sang Sik nói.