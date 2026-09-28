Siêu phẩm của Messi không cứu nổi Inter Miami khỏi thất bại nghiệt ngã

Sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), Inter Miami có chuyến làm khách trước Columbus Crew tại vòng 27 MLS. Đội bóng của Lionel Messi ra sân với những cái tên đáng chú ý như Luis Suárez và Rodrigo De Paul. Trong khi đó, đội chủ nhà có sự góp mặt của trung vệ Eric Bailly, cựu cầu thủ Manchester United.

Inter Miami bước vào trận đấu với nhiều cầu thủ được đánh giá cao hơn so với Columbus Crew

Bước vào trận đấu, dù Inter Miami kiểm soát bóng tốt hơn, Columbus Crew mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 28, sai lầm của hàng phòng ngự đội khách khiến trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Diego Martinez thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m, đưa Columbus Crew vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong 5 phút. Đến phút 33, Messi thực hiện cú đá phạt từ góc sút hẹp bên cánh phải. Siêu sao người Argentina tung cú cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Columbus Crew không có cơ hội cản phá. Bàn thắng đẹp mắt giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Messi thực hiện một siêu phẩm đá phạt ở phút 33 để cân bằng tỷ số cho Inter Miami

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co với những pha ăn miếng trả miếng. Inter Miami nỗ lực tìm kiếm bàn vượt lên, nhưng hàng phòng ngự Columbus Crew vẫn đứng vững. Phút 64, Ayala đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối trận. Trọng tài cho bù giờ 9 phút sau nhiều tình huống gián đoạn. Ở các phút 90+3 và 90+6, Morales, cầu thủ vào sân thay người của Inter Miami, liên tiếp nhận hai thẻ vàng và phải rời sân. Việc thi đấu thiếu người khiến đội khách gặp bất lợi lớn trong thời gian còn lại.

Đúng phút 90+8, Thiare tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp Columbus Crew vượt lên dẫn 2-1 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây là kết thúc. Inter Miami lúc này không còn đủ thời gian tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại dù Messi đã tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt.

Inter Miami kéo dài thành tích đáng buồn, dù cho Messi đã tỏa sáng

Thất bại 1-2 trước Columbus Crew là trận thua thứ 5 của Inter Miami tại MLS 2026, đồng thời kéo dài chuỗi trận không thắng của đội bóng do Lionel Messi dẫn dắt. Nếu tiếp tục phong độ thiếu ổn định như hiện tại, Inter Miami sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua giành vị trí cao tại MLS, đặc biệt khi giai đoạn cuối mùa giải đang đến gần.