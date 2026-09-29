Vì sao ĐT Việt Nam sẽ xếp dưới ĐT Thái Lan ở bảng B dù vẫn có thể bằng điểm?

Thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan tối 29/9 khiến ĐT Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Hiện tại, ĐT Thái Lan có 6 điểm và đứng đầu bảng, trong khi ĐT Philippines và ĐT Pakistan cùng có 1 điểm.

Cục diện bảng B sau lượt đấu thứ hai. Ảnh: FIFA.

Vì sao dù ĐT Việt Nam có bằng điểm ĐT Thái Lan thì vẫn không thể đứng đầu?

ĐT Việt Nam vẫn có thể kết thúc vòng bảng với 6 điểm nếu thắng ĐT Pakistan ở lượt cuối. Trong trường hợp ĐT Thái Lan thua ĐT Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng, thì 2 đội Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng có 6 điểm.

Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản này xảy ra, ĐT Việt Nam vẫn không thể vượt ĐT Thái Lan để đứng đầu bảng.

Theo Điều 12 của Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, nếu 2 hay nhiều đội trong cùng bảng bằng điểm sau khi kết thúc vòng bảng, tiêu chí đầu tiên được xét là số điểm giành được trong các trận đấu giữa những đội có liên quan.

Một phần Điều 12 trong Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh chụp màn hình).

Mà ĐT Thái Lan đã thắng ĐT Việt Nam 2-0 ở cuộc đối đầu trực tiếp, nên nếu xét riêng trận đấu này (chính là trận đấu giữa 2 đội có liên quan), thì ĐT Thái Lan có 3 điểm (trong trận đấu giữa 2 đội), còn ĐT Việt Nam không có điểm.

Vì vậy, nếu 2 đội cùng kết thúc vòng bảng với 6 điểm, ĐT Thái Lan vẫn xếp trên ngay từ khi xét tiêu chí đầu tiên. Khi đó, không cần xét tới hiệu số bàn thắng bại nữa.

Điều này cũng có nghĩa là ĐT Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng B trước lượt đấu cuối. ĐT Việt Nam không còn khả năng giành quyền vào trận Chung kết, bởi theo thể thức giải, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng vào Chung kết.

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan thi đấu ở lượt trận thứ hai bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TPO.

Sau vòng bảng thì sao?

Hành trình của ĐT Việt Nam chưa nhất thiết kết thúc sau vòng bảng. Hai đội xếp thứ Nhì của 2 bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở lượt cuối là giữ vững vị trí thứ hai bảng B.