HLV Thái Lan không hài lòng dù thắng tuyển Việt Nam 2-0

Sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson dành lời khen đặc biệt cho các học trò. Nhà cầm quân người Anh cho rằng đây là một trận đấu khó, đồng thời thừa nhận Thái Lan không thể hiện đúng thứ bóng đá mà ban huấn luyện mong muốn.

“Tôi muốn cảm ơn và chúc mừng tất cả các cầu thủ vì những gì họ đã cống hiến trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ màn trình diễn không hoàn toàn theo đúng hình mẫu mà chúng tôi muốn, nhưng đôi khi một trận đấu diễn ra như vậy”, HLV Hudson chia sẻ.

HLV Anthony Hudson thừa nhận Thái Lan không chơi đúng với phong cách mong muốn, nhưng bản lĩnh đã giúp “Voi chiến” đánh bại tuyển Việt Nam 2-0. Ảnh: FAT

Theo HLV trưởng tuyển Thái Lan, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Việt Nam bước vào trận đấu với chuỗi trận bất bại kéo dài và được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh của khu vực.

“Có lẽ yếu tố tâm lý cũng có ảnh hưởng, đặc biệt khi đối đầu một đội bóng đã rất mạnh trong thời gian dài như Việt Nam. Nhưng tối nay, chúng tôi cho thấy tinh thần mạnh mẽ và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ”, Hudson nói.

Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và chính thức đứng đầu bảng B, qua đó trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Điều đáng chú ý là HLV Hudson cũng dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam. Ông đánh giá đối thủ đã tiến bộ đáng kể, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng và được dẫn dắt bởi một ban huấn luyện tốt.

“Tôi nghĩ đây là một trong những tập thể cầu thủ tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng, cả về năng lực cá nhân lẫn tính cách. Mỗi ngày họ đều cống hiến hết mình và tối nay họ cũng làm điều đó trong một trận đấu rất khó khăn”, Hudson nói về các học trò.

Nhà cầm quân này cũng cho biết ông rất vui khi được tiếp tục công việc tại đội tuyển Thái Lan sau khi gia hạn hợp đồng. Hudson khẳng định việc tiếp tục gắn bó không khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng về tâm lý, bởi ông chưa nói chuyện với họ về vấn đề hợp đồng.

Bên cạnh Hudson, đội trưởng Chanathip Songkrasin cũng đặc biệt nhắc đến sự tiến bộ của tuyển Việt Nam. Sau gần 5 năm không gặp nhau ở cấp độ đội tuyển, “Messi Thái” cho biết anh vẫn theo dõi sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

“Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ của họ. Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh và đã bất bại trong thời gian dài”, Chanathip chia sẻ.

Ngôi sao 33 tuổi cho rằng chiến thắng đến từ việc toàn đội tuân thủ chiến thuật của HLV Hudson. Chanathip không đặt nặng chuyện phải ghi bàn hay kiến tạo, mà xem kết quả chung của đội mới là điều quan trọng nhất.

“Tôi chỉ làm theo chiến thuật của HLV. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ để biết phải chơi như thế nào trước Việt Nam. Không quan trọng tôi ghi bàn hay kiến tạo. Điều quan trọng là có kết quả tốt và đánh bại một đội bóng mạnh như Việt Nam”, Chanathip nói.

Sau khi vượt qua Việt Nam, Thái Lan còn một trận gặp Philippines vào ngày 2/10 trước khi hướng đến trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 5/10.