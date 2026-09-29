ĐT Việt Nam tri ân Xuân Son trước trận gặp Thái Lan

Ngay trước trận đấu được chờ đợi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam đã có khoảnh khắc đầy ý nghĩa khi cùng nhau mang chiếc áo số 12 của Xuân Son ra sân.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tri ân Xuân Son trước trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Đây là cách toàn đội gửi lời động viên đến tiền đạo sinh năm 1997, người không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong trận đấu quan trọng này.

Chiếc áo số 12 với tên Nguyễn Xuân Son được các thành viên ĐT Việt Nam nâng niu và xuất hiện trong bức ảnh tập thể trước trận.

Hành động này thể hiện sự gắn kết và tinh thần đồng đội của các tuyển thủ Việt Nam.

Đình Bắc tiếp tục mang tấm băng đội trưởng trận gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Xuân Son đã trở về Việt Nam để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương sau trận thắng Philippines 1-0.

Sự vắng mặt của tiền đạo này là tổn thất đáng kể đối với hàng công ĐT Việt Nam, đặc biệt khi đội tuyển bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan.

Dù không thể trực tiếp có mặt cùng các đồng đội, Xuân Son vẫn nhận được sự động viên từ toàn đội.

Chiếc áo số 12 trở thành biểu tượng cho sự đồng hành của tiền đạo này với ĐT Việt Nam trong hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam mang chiếc áo tri ân Xuân Son mang đến tinh thần cực lớn cho trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Trên sân, các cầu thủ Việt Nam sẽ chiến đấu vì mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan.

Trong khi đó, hình ảnh chiếc áo số 12 nhắc nhở toàn đội về một đồng đội đang ở phía sau, tiếp thêm động lực để các tuyển thủ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ.

Một số hình ảnh hiệp 1, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo trận đấu. Ảnh: Đình Phạm.

Tài Lộc chơi mạng mẽ trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: Đình Phạm.

Quang Vinh bỏ lỡ cơ đội đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Ảnh: Đình Phạm.

Thái Lan có bàn thắng phút 10, bằng cú xa của Sarach Yooyen. Ảnh: Đình Phạm.

Đình Bắc đối đầu Chanathip hai đội trưởng Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau. Ảnh: Phạm Đình.

Tài Lộc chơi ấn tượng hiệp 1. Ảnh: Phạm Đình.

Tài Lộc đánh bại thủ môn Thái Lan nhưng trong tài không công nhận bàn thắng. Ảnh: Phạm Đình.