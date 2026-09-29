Man Utd chiêu mộ thần đồng Isaac Konde từ Liverpool, hoàn thiện bộ ba tân binh trẻ đầy triển vọng

Konde, 16 tuổi, đã gia nhập học viện Manchester United sau khi rời Liverpool. Thương vụ này được xem là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược bổ sung nhân sự trẻ cho các đội bóng trẻ của CLB.

Manchester United xác nhận: “Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ cánh Isaac Konde”.

“Cầu thủ trẻ tài năng này đã gia nhập đội sau khi rời Liverpool”.

Theo thông báo của đội chủ sân Old Trafford, Konde từng có trải nghiệm thi đấu ở cấp độ U18 tại Liverpool và thường xuyên được trao cơ hội ra sân vào cuối mùa giải 2025/26.

Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Issac Konde sau khi anh rời Liverpool. (Nguồn: MAN UTD)

“Tất cả mọi người tại câu lạc bộ đều muốn chào đón Isaac đến với United và chúc anh ấy gặp nhiều may mắn”, Manchester United cho biết.

Konde là cầu thủ đa năng khi có thể chơi ở cả hai hành lang cánh và đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm. Dù vậy, tài năng trẻ 16 tuổi vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào về quyết định chuyển đến Old Trafford.

Thay vào đó, Konde đã chia sẻ lại bài đăng trên tài khoản Instagram chính thức của Manchester United về việc anh gia nhập CLB trên story cá nhân.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ Quỷ đỏ. Một CĐV viết: “Chào mừng đến với Manchester United”.

Một người khác bình luận: “Chào mừng Isaac Konde đến với Manchester United”.

Một CĐV khác bày tỏ sự kỳ vọng: “Tôi thích những gì mình đang thấy ở tương lai. Chào mừng đến với câu lạc bộ tốt nhất thế giới”.

Việc chiêu mộ Konde tiếp tục cho thấy Manchester United đang tích cực tìm kiếm những tài năng trẻ giàu tiềm năng để bổ sung cho hệ thống đào tạo của CLB.

Trước Konde, Quỷ đỏ đã lần lượt công bố sự xuất hiện của tiền vệ trẻ Karim Cassim sau khi anh rời Manchester City. Gần đây, Manchester United cũng chiêu mộ David Eze, một tài năng trẻ khác đến từ học viện của Man City.

Man Utd cũng đã chiêu mộ cựu tiền vệ trẻ của Manchester City, Karim Cassim. Ảnh: Getty

Trong những tháng gần đây, Manchester United đã tăng cường đáng kể lực lượng trẻ, với nhiều cầu thủ được tuyển mộ từ các học viện và đội trẻ của những CLB khác.

Quỷ đỏ cũng từng chiêu mộ Tynan Thompson từ Tottenham với mức phí 4 triệu bảng và Christian Orosco từ Rojo FC. Với sự xuất hiện liên tiếp của những gương mặt trẻ, Konde cùng Cassim và Eze đang tạo thành nhóm tân binh giàu triển vọng mới trong kế hoạch phát triển lực lượng trẻ của Manchester United.