Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan, không còn cơ hội vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại trước đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng: Sarach Yooyen (10′), Otton (90+4′) Đội hình thi đấu Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat. Việt Nam: Lê Giang Patrik; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80′); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62′), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46′); Minh Khoa (Hoàng Đức 46′), Đình Bắc, Tài Lộc (Hoàng Hên 46′).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi trao cơ hội cho Lê Ngọc Bảo, Võ Hoàng Minh Khoa, Phan Tuấn Tài và Nguyễn Tài Lộc. Đáng chú ý, Cao Pendant Quang Vinh được bố trí chơi ở khu vực giữa sân nhưng thường xuyên di chuyển rộng và dâng cao hỗ trợ tấn công.

Đình Bắc và Tài Lộc cũng chủ động lùi xuống nhận bóng, tham gia kết nối các tuyến khi đội tuyển Việt Nam tổ chức lên bóng.

Nhập cuộc chủ động, nhưng đội tuyển Việt Nam lại phải nhận bàn thua từ khá sớm. Phút 10, sau tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Sarach Yooyen tung cú sút xa đưa bóng vào lưới, không cho thủ môn Lê Giang Patrik cơ hội cản phá, giúp Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam dần đẩy cao đội hình. Phút 22, Tài Lộc thử sức với cú sút từ khoảng 28m nhưng bóng đi không chính xác. Ba phút sau, Quang Vinh băng lên đón đường chuyền của Nguyễn Adou Leygley Minh trước khi dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang.

Sức ép tiếp tục được Việt Nam duy trì. Phút 37, sau tình huống phối hợp với Minh Khoa, Tài Lộc đưa được bóng vào lưới Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định cầu thủ Việt Nam đã rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng.

Cuối hiệp 1, Tài Lộc có thêm cơ hội nhưng không thể tận dụng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn dành cho Thái Lan.

Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện một loạt điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng tấn công. Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng được đưa vào sân thay Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án tổ chức ở tuyến giữa. Phút 53, tiền vệ này thực hiện đường chuyền dài để Quang Vinh thoát xuống, nhưng đường bóng đưa vào phía trong sau đó chưa thể được Hoàng Hên tận dụng.

Bốn phút sau, Hoàng Đức tiếp tục xuất hiện trước vòng cấm sau pha phối hợp giữa Minh Hoàng và Hoàng Hên. Cú dứt điểm của đội trưởng Việt Nam không thể đánh bại thủ môn Thái Lan.

Đến phút 62, Nguyễn Hai Long được tung vào thay Lê Phạm Thành Long. Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay bên phần sân đối phương. Hai Long có tình huống đi bóng trước khi tạo cơ hội cho Trương Tiến Anh, nhưng cú dứt điểm bị hàng phòng ngự Thái Lan ngăn chặn.

Phút 80, Ngô Đăng Khoa vào thay Ngọc Bảo khi huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công.

Trước sức ép của Việt Nam, Thái Lan chủ động lùi đội hình về bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Đình Bắc thực hiện một quả đá phạt, Hoàng Hên dứt điểm từ xa, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng có cơ hội tham gia tấn công, song đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ.

Khi Việt Nam dồn đội hình lên cao trong những phút bù giờ, Thái Lan tận dụng khoảng trống để phản công. Phút 90+4, Otton phá bẫy việt vị và ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp khiến đội tuyển Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh vị trí nhất bảng B với Thái Lan. Theo thể thức giải, khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu được xét trước hiệu số bàn thắng-bại.

Sau hai lượt trận, Thái Lan có 6 điểm và nắm ưu thế đối đầu trước Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines và thất bại 0-2 trước Thái Lan.

Dù không đạt mục tiêu giành vé vào chung kết, đội tuyển Việt Nam đã tạo được một số cơ hội đáng chú ý trong cuộc đối đầu Thái Lan, đặc biệt trong hiệp 2 khi đội hình được đẩy cao và tăng cường các phương án tấn công.

Đội tuyển Việt Nam còn một trận đấu tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Pakistan vào ngày 2/10.