Thắng 2-0, Chanathip khen tuyển Việt Nam đã mạnh lên rất nhiều

Sau gần 5 năm không đối đầu tuyển Việt Nam, Chanathip trở lại trong cuộc chạm trán tại FIFA ASEAN Cup 2026 với tấm băng đội trưởng trên tay. “Messi Thái” không ghi bàn, cũng không có kiến tạo, nhưng cùng Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục để chính thức đoạt vé vào chung kết.

Sau trận đấu, Chanathip thừa nhận anh nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam. “Tôi đã không gặp đội tuyển Việt Nam trong một thời gian khá dài, có lẽ gần 5 năm. Tôi luôn theo dõi sự phát triển của các cầu thủ Việt Nam và họ đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ Việt Nam”, Chanathip chia sẻ.

Chanathip Songkrasin đã dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0. Ảnh: FAT

Đội trưởng tuyển Thái Lan cũng nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng khi đối thủ bước vào trận đấu với chuỗi bất bại kéo dài. “Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh như Việt Nam, đội đã bất bại trong gần 27 trận. Đó là điều rất tốt khi chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi muốn cảm ơn HLV, ban huấn luyện và tất cả các đồng đội vì đã chiến đấu đến giây cuối cùng”.

Chanathip cho rằng chiến thắng của Thái Lan không đến từ màn trình diễn cá nhân, mà là kết quả của việc toàn đội tuân thủ đúng đấu pháp được chuẩn bị trước trận. “Điều quan trọng là tôi làm theo chiến thuật của HLV. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ để biết mình sẽ chơi như thế nào khi gặp Việt Nam”.

Với Chanathip, việc anh có ghi bàn hay kiến tạo không phải điều quan trọng nhất. Ngôi sao 33 tuổi đặt lợi ích của đội bóng lên trên những thống kê cá nhân. “Không quan trọng tôi phải ghi bàn hay có kiến tạo. Điều quan trọng là tôi có được kết quả tốt và cùng đội đánh bại một đối thủ mạnh như Việt Nam. Tôi cảm thấy chúng tôi đã cống hiến hơn 100% trong trận đấu này”.

Đây cũng là lần đầu Chanathip tái ngộ tuyển Việt Nam sau 5 năm. Trước đó, anh từng trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020 khi lập cú đúp giúp Thái Lan thắng 2-0 ở lượt đi.

Lần này, Chanathip không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn mang đến kinh nghiệm và khả năng kết nối quan trọng ở tuyến giữa. Anh cùng Sarach Yooyen, Peeradol Chamrasamee giúp Thái Lan kiểm soát tốt những thời điểm Việt Nam đẩy cao đội hình. Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan có 6 điểm sau hai trận, chắc chắn đứng đầu bảng B và giành vé đầu tiên vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Với Chanathip, màn tái ngộ Việt Nam khép lại bằng một chiến thắng. Nhưng điều anh nhấn mạnh sau trận đấu không phải thành tích cá nhân, mà là sự tiến bộ của đối thủ và nỗ lực của Thái Lan để hoàn thành mục tiêu.