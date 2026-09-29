Asian Cup 2027 kích hoạt chiến dịch 100 ngày, áp dụng loạt công nghệ mới

Ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên Thường trực AFC, Trưởng ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam tham dự cuộc họp với tư cách thành viên BTC Asian Cup

Một trong những điểm đáng chú ý tại Asian Cup 2027 là việc AFC dự kiến đưa vào sử dụng hàng loạt giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, truyền hình và trải nghiệm thi đấu.

Theo đó, hệ thống Multi-Ball Protocol sẽ được triển khai thay cho cách tổ chức nhặt bóng truyền thống, với nhiều bóng được bố trí quanh sân nhằm hạn chế thời gian gián đoạn và giúp trận đấu diễn ra liên tục hơn.

Camera gắn trên người trọng tài (Referee Camera) cũng dự kiến lần đầu được triển khai rộng rãi, mang đến cho khán giả những góc nhìn trực tiếp và cận cảnh hơn đối với các tình huống trên sân.

Đáng chú ý, hệ thống thay người điện tử Digital Substitution System (DSS), sau quá trình thử nghiệm tại VCK nữ Asian Cup Australia 2026, sẽ được áp dụng tại giải đấu dành cho nam.

Thông qua máy tính bảng, các đội có thể gửi yêu cầu thay người tới trọng tài thứ tư. Dữ liệu liên quan đến thay người và thẻ đỏ cũng được cập nhật theo thời gian thực, đồng bộ với hệ thống đồ họa truyền hình.

Bên cạnh những đổi mới về công nghệ, AFC hướng tới nâng cao trải nghiệm của các đội tuyển. Ban tổ chức dự kiến phối hợp với phía chủ nhà để bố trí ca sĩ trình diễn trực tiếp quốc ca trong trận khai mạc.

Ngoài huy chương, cầu thủ, HLV trưởng và Chủ tịch đội bóng đăng quang sẽ nhận phiên bản thu nhỏ của chiếc cúp vô địch. Các cầu thủ cũng được bố trí khu vực riêng để gặp người thân, bạn bè sau trận đấu với những quy định cụ thể về an ninh.

Ở thời điểm bước vào giai đoạn nước rút, nước chủ nhà Saudi Arabia đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất. Đội ngũ 175 thành viên của Ban tổ chức địa phương đã làm việc trong hai năm qua để phục vụ giải đấu có 24 đội tuyển tham dự.

Các trận đấu thử nghiệm đang được tiến hành trên 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trong đó, 5 sân tại Riyadh đã hoàn thiện, còn các sân tại Jeddah và Al Khobar đang bước vào những khâu cuối. Các trận thử nghiệm cuối cùng dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 12 năm nay.

Asian Cup 2027 gồm 51 trận đấu và dự kiến thu hút khoảng 1,4 triệu lượt khán giả. Công tác hậu cần đang được triển khai với hơn 300 tình nguyện viên, 31 khách sạn và 27 sân tập phục vụ giải.

Ban tổ chức cũng hướng tới số hóa đồng bộ các dịch vụ dành cho người hâm mộ, trong đó vé xem trận đấu được tích hợp với thủ tục nhập cảnh vào Saudi Arabia. Theo thông tin được báo cáo tại cuộc họp, lượng vé bán ra sau lễ bốc thăm đã đạt khoảng 70%.

Một điểm mới khác là mô hình đại bản doanh cố định dành cho các đội tuyển tại ba thành phố đăng cai. Hệ thống điều hành gồm trung tâm chính tại Riyadh, ba trung tâm khu vực và tám trung tâm tại các sân vận động, kết nối với trung tâm điều hành của AFC.

Tại mỗi thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone) với sức chứa khoảng 10.000 người cũng được xây dựng gần sân vận động, phục vụ các hoạt động giao lưu và trải nghiệm trong thời gian diễn ra giải.

AFC dự kiến sẽ áp dụng nhiều cải tiến mang tính đột phá tại VCK Asian Cup 2027

Cùng với công tác tổ chức, AFC chính thức kích hoạt Chiến dịch 100 ngày trước Asian Cup 2027 từ ngày 29.9. Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai trên toàn châu lục với sự tham gia của các đại sứ, huyền thoại bóng đá, cơ quan truyền thông và những người có ảnh hưởng.

AFC và các liên đoàn thành viên sẽ phối hợp quảng bá giải đấu trên cả nền tảng trực tuyến lẫn các hoạt động trực tiếp, đồng thời tổ chức giao lưu với người hâm mộ và giới thiệu bóng thi đấu chính thức. Công tác chuẩn bị lễ khai mạc, các sản phẩm thương mại và nhận diện giải đấu cũng đang được hoàn thiện.

Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển (ĐT) Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Á trong bối cảnh giải đấu được chủ nhà Saudi Arabia và AFC chuẩn bị với nhiều thay đổi về công nghệ, cơ sở vật chất và phương thức tổ chức.