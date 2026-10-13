Cục An ninh mạng cảnh báo hiện tượng 'lương y', 'thần y' trên mạng xã hội

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tự xưng là “lương y”, “thần y”, chuyên gia y học cổ truyền hoặc người sở hữu bài thuốc gia truyền, thường xuyên đăng tải video, livestream, quảng cáo khả năng điều trị nhiều loại bệnh.

Những lời giới thiệu như “chữa khỏi hoàn toàn”, “điều trị dứt điểm”, “không cần phẫu thuật” cùng hình ảnh người bệnh được cho là đã hồi phục được sử dụng để thu hút sự chú ý, tạo dựng niềm tin và lôi kéo người dân sử dụng dịch vụ.

Ảnh minh hoạ.

Đáng lo ngại, đằng sau một số danh xưng và hình ảnh được quảng bá trên mạng có thể là hoạt động sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để tạo vỏ bọc chuyên môn. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra một số vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp bằng và chứng chỉ y khoa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điển hình, ngày 2/10/2026, Công an thành phố Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng. Theo thông tin báo chí đăng tải, vụ án liên quan đến dấu hiệu tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp bằng trung cấp, chứng chỉ y khoa không đúng quy định cho hàng nghìn học viên.

Trước đó, tại Đà Nẵng, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc quảng bá khóa học kỹ thuật viên trị liệu, cam kết cấp chứng chỉ chính quy khi doanh nghiệp được xác định không có thỏa thuận liên kết đào tạo với trường được giới thiệu; chứng chỉ cấp cho học viên bị cho là đã được đặt mua qua mạng.

Cục An ninh mạng cho biết, các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn vi phạm có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: tổ chức đào tạo, thi và cấp văn bằng không đúng quy định; mạo danh cơ sở giáo dục để quảng bá khóa học; hoặc sử dụng chứng chỉ không hợp pháp nhằm tạo dựng uy tín, thu hút người học. Trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức liên quan cần được xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân có nguy cơ đặt sức khỏe, tính mạng vào tay người không được đào tạo đúng chuyên môn hoặc không đủ điều kiện hành nghề. Đặc biệt, trên không gian mạng, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh bằng cấp, chứng chỉ, danh xưng chuyên gia, lương y cùng những lời quảng cáo như “chữa khỏi hoàn toàn”, “điều trị được nhiều bệnh” để tạo lòng tin và lôi kéo khách hàng.

Việc quảng cáo trên mạng xã hội với hình ảnh bắt mắt, lượt tương tác cao và nhiều bình luận tích cực không đồng nghĩa với việc người quảng cáo có đủ trình độ chuyên môn hoặc phương pháp điều trị đã được kiểm chứng. Nếu tin tưởng và làm theo những lời quảng cáo sai lệch, người bệnh không chỉ có nguy cơ mất tiền mà còn có thể sử dụng thuốc không phù hợp, gặp biến chứng, làm bệnh tình nghiêm trọng hơn hoặc bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Do đó, theo Cục An ninh mạng, người dân cần tỉnh táo trước các danh xưng “lương y”, “thần y” trên mạng xã hội; không đánh giá năng lực khám chữa bệnh chỉ qua video, lượt theo dõi, lời chứng thực hay hình ảnh bằng cấp được đăng tải.

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