UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy định ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, trong đó yêu cầu mọi giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt và dữ liệu bãi đỗ phải kết nối về hệ thống quản lý tập trung.

Hà Nội muốn số hóa toàn bộ bãi đỗ xe. Ảnh: Hà Đương

Áp dụng diện rộng, ưu tiên thu phí tự động

Theo dự thảo, quy định dự kiến áp dụng tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời, cũng như khu vực đỗ xe có thu tiền trong chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện và trường học ở Hà Nội. Các điểm đỗ xe nội bộ của cơ quan, tổ chức hoặc hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không thuộc diện bắt buộc áp dụng.

Đối với ô tô, toàn bộ điểm trông giữ và bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ, vận hành thu tiền theo hình thức điện tử không dừng. Phương thức ưu tiên là thanh toán qua tài khoản giao thông của khách hàng; trường hợp xe chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản không đủ điều kiện được sử dụng phương thức không tiền mặt khác.

Đối với xe máy, các điểm trông giữ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kết nối dữ liệu với cơ quan nhà nước, hỗ trợ người gửi xe thanh toán tự động, qua mã QR hoặc phương thức không dùng tiền mặt khác.

Dự thảo vẫn cho phép thu tiền mặt khi hệ thống thanh toán tự động, phần mềm quản lý gặp sự cố, hoặc người gửi xe không thể thanh toán không tiền mặt vì lý do khách quan tại thời điểm giao dịch. Trong các trường hợp này, đơn vị trông giữ phải ghi nhận giao dịch vào hệ thống, lập chứng từ, đánh dấu giao dịch ngoại lệ tiền mặt trong dữ liệu truyền về thành phố và thu tiền không cao hơn giá niêm yết.

Đơn vị trông giữ bị cấm bắt khách trả tiền mặt hoặc từ chối phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp lệ khi hệ thống hoạt động bình thường. Dự thảo cũng cấm việc buộc người gửi xe gắn thêm thẻ định danh riêng, mở tài khoản riêng của đơn vị khai thác hoặc mua thiết bị, dịch vụ đi kèm làm điều kiện để được gửi xe.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ, thời gian tính giá và phương thức thanh toán phải được niêm yết rõ ràng tại lối vào và nơi thanh toán. Người gửi xe được nhận thông tin thời gian vào, ra, số tiền qua biên nhận điện tử hoặc chứng từ. Đơn vị khai thác phải tiếp nhận tra soát, khiếu nại qua ít nhất hai kênh (số điện thoại và kênh trực tuyến hoặc văn bản) và xử lý, hoàn trả khoản thu sai trong vòng 3 ngày làm việc.

Truyền dữ liệu thời gian thực và bảo vệ thông tin cá nhân

Cùng với thay đổi cách thanh toán, dự thảo yêu cầu các điểm trông giữ xe kết nối với hệ thống quản lý thông tin bãi đỗ tập trung của thành phố. Dữ liệu truyền về bao gồm thông tin đơn vị khai thác, vị trí, diện tích, thời hạn cấp phép, số chỗ trống, biển số, loại xe, thời gian ra vào, số tiền thanh toán và trạng thái xuất hóa đơn điện tử. Trong đó, dữ liệu lượt xe ra vào và thay đổi tình trạng chỗ đỗ phải truyền ngay sau khi phát sinh với độ trễ tối đa 10 giây. Khi mất kết nối, hệ thống tại bãi phải lưu giữ dữ liệu chưa truyền tối thiểu 72 giờ và tự động truyền lại khi kết nối được khôi phục.

Dự thảo nghiêm cấm hành vi can thiệp trái phép vào thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc cố ý ngắt đường truyền để trốn tránh ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn điện tử hay né kiểm tra, giám sát. Hình ảnh phương tiện, biển số và thông tin giao dịch phải được bảo vệ theo quy định về dữ liệu cá nhân; việc thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc mua bán trái pháp luật lịch sử di chuyển và dữ liệu thanh toán bị nghiêm cấm.

Đơn vị khai thác được tự lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp với quy mô bãi đỗ nhưng phải bảo đảm tương thích với hệ thống tập trung và không gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông hay gây ùn tắc. Các bãi đỗ đang đầu tư xây dựng hoặc điểm trông giữ tạm thời được cấp phép mới chỉ được đưa vào khai thác khi đã ứng dụng công nghệ theo quy định. Mỗi giao dịch phải lập và giao hóa đơn, chứng từ; đơn vị thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phải kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Khi phát hiện đơn vị không đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản và cho thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. Hết thời hạn trên mà không khắc phục, điểm trông giữ tạm thời có thể bị đình chỉ, thu hồi hoặc không cấp lại giấy phép; các đơn vị còn lại sẽ bị xử lý theo quy định về vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành.