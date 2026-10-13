Khởi tố chủ kênh Youtube 'Già làng Tây Nguyên

Vợ chồng chủ kênh Youtube “Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) do bà Phượng làm chủ hộ kinh doanh có các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong được dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam. Mặc dù chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm không rõ nguồn gốc rồi tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” để bán kiếm lời.