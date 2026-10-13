Thái Bình: Bình yên không ma túy

Công an xã Thái Bình tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý cho người dân tại thôn Khe Dăm

Xã Thái Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thái Bình, xã Lâm Ca và thị trấn Nông Trường Thái Bình (huyện Đình Lập cũ). Hiện xã có 16 thôn, với tổng số 2.154 hộ dân, hơn 8.360 nhân khẩu. Địa bàn có Quốc lộ 31 chạy qua, tiếp giáp một số xã trong tỉnh Lạng Sơn và một số xã của các thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Giai đoạn 2022 - 2024, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ, 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng trồng trái phép cây chứa chất ma túy.

Thiếu tá Hoàng Văn Thức, Trưởng Công an xã Thái Bình cho biết: Nhằm chủ động phòng ngừa hiểm họa ma túy “từ sớm, từ xa”, tháng 7/2025, Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình “Xã không ma túy”. Mô hình tập trung đổi mới tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy cho người dân, thanh thiếu niên, học sinh. Cùng với đó, chủ động nắm người, nắm hộ, nhất là các trường hợp từ địa phương khác đến hoạt động, sinh sống; lập hồ sơ, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; đấu tranh, trấn áp tội phạm…

Từ khi thành lập mô hình đến nay, các nội dung đã được công an xã tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện tốt. Trong đó, đơn vị đã tổ chức 190 lượt tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự; kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT); hướng dẫn 16/16 thôn và các dòng họ, cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện các tiêu chí an toàn về ANTT.

Việc kết hợp tuyên truyền với quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát và huy động người dân tham gia đã tạo thêm “lá chắn” phòng ngừa ma túy. Từ tháng 4/2024 đến nay, xã Thái Bình không phát sinh vụ việc liên quan đến ma túy, không phát sinh người nghiện ma túy. Trên địa bàn không có điểm, tụ điểm phức tạp hoặc có nguy cơ phức tạp về ma túy.

Để cụ thể hóa mô hình “Xã không ma túy”, công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền lựa chọn thí điểm xây dựng “Khu dân cư không có tệ nạn về ma túy” tại thôn Khe Dăm. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng khi toàn bộ địa phận thôn nằm trên Quốc lộ 31, đường tỉnh 246E và tiếp giáp xã Vân Sơn, thành phố Bắc Ninh. Thôn có gần 200 hộ, gần 800 nhân khẩu, thuộc nhóm đông dân của xã.

Ông Hoàng Văn Kiểm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ viên Tổ ANTT ở cơ sở thôn Khe Dăm, xã Thái Bình cho biết: Trong thôn từng có trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2020. Với sự quan tâm, động viên của gia đình, thôn và sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, trường hợp này đã bỏ ma túy thành công. Từ thực tế đó, chúng tôi nhận thấy rằng, để xây dựng khu dân cư không có tệ nạn ma túy, mỗi gia đình cần chủ động quản lý, nhắc nhở con em; người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi cả cộng đồng cùng chung tay, từ phòng ngừa, phát hiện đến hỗ trợ người cai nghiện, địa bàn sẽ có thêm “lá chắn” vững chắc trước nguy cơ ma túy.

Những giải pháp đồng bộ trong thực hiện mô hình “Xã không ma túy” đã tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn xã Thái Bình. Năm 2025, xã được công nhận là “xã không ma túy” theo Quyết định của UBND tỉnh. Kết quả này tiếp tục được địa phương duy trì đến nay.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, sự chủ động của lực lượng công an, chính quyền và ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, người dân đang tạo nên thế trận phòng ngừa từ sớm, từ xa, để ma túy không có cơ hội len vào cuộc sống cộng đồng. Cách làm của xã Thái Bình cũng là kinh nghiệm để các xã, phường tham khảo, vận dụng phù hợp với thực tế, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.