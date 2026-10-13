Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ

Thông tin một cặp vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ việc xảy ra vào tối 11/10, tại một ngôi nhà thuộc thôn Quảng Nạp, xã Quảng Yên.

Theo thông tin ghi nhận, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp với nhiều vết máu ở vùng đầu và mặt.

Khi gọi mẹ nhưng không thấy có dấu hiệu phản hồi, người con trai đã sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ án. Ảnh Internet.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Quảng Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp giải quyết vụ việc.

Báo VietNamNet thông tin thêm, đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi, chồng bà Đ.) tử trong trên sàn nhà, trên tay có quấn dây điện.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.