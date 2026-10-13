Manh mối lần ra kẻ trốn truy nã suốt 32 năm

Lương Quốc Tuấn ở giữa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Từ những vụ trộm liên tiếp đến lệnh truy nã

Những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Tháng 10/1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, rồi mang về Quảng Bình bán. Ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Ngoài các vụ trộm cắp, Tuấn còn liên quan đến hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí nhưng lợi dụng đêm tối để bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã số 04/LTN đối với Tuấn.

Ngày 27/2/1992, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đó, tung tích đối tượng dần trở nên mờ nhạt.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh Công an tỉnh Quảng Trị

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM, sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình và có hai con trai. Danh tính mới giúp đối tượng che giấu quá khứ suốt nhiều năm.

Quá trình truy tìm gặp khó khăn do những thông tin ban đầu về người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng chưa đủ để xác định mối liên hệ với đối tượng đang bị truy nã. Qua xác minh tại địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện gia đình này đã rời nơi cư trú từ nhiều năm trước, không rõ chuyển đi đâu.

Từ các dữ liệu thu thập được, một chi tiết đáng chú ý dần hé lộ. Hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin quê quán tại Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu về người cha khá hạn chế, chưa đủ để làm rõ nhân thân. Chi tiết này trở thành một đầu mối quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh.

Thời gian hơn 32 năm khiến việc truy tìm càng thêm khó khăn. Nơi cư trú và các mối quan hệ của đối tượng đã thay đổi, trong khi thông tin về quá khứ của người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng rất hạn chế. Các trinh sát phải kiên trì rà soát, đối chiếu thông tin về gia đình, quê quán, nơi cư trú và những mối quan hệ liên quan.

Từ những manh mối ban đầu, lực lượng Công an từng bước xác minh danh tính thật của đối tượng.

Qua quá trình xác minh, các đầu mối dần được kết nối, hướng truy tìm ngày càng thu hẹp. Những dữ liệu tưởng chừng rời rạc về nhân thân và gia đình giúp lực lượng Công an tiến gần hơn đến danh tính thật của người đàn ông đã lẩn trốn suốt hơn ba thập kỷ.

Khép lại hành trình trốn chạy hơn ba thập kỷ

Sáng 5/10/2026, sau khi thu thập thông tin xác minh và hình ảnh nhận diện, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương bất ngờ có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải, TPHCM, triển khai bắt giữ theo quyết định truy nã.

Sự xuất hiện của lực lượng Công an khiến người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng bất ngờ. Danh tính Lương Quốc Tuấn, cái tên mà đối tượng tìm cách che giấu hơn 32 năm, một lần nữa được xác định. Những người thân trong gia đình cũng bàng hoàng khi biết về quá khứ phạm tội và hành trình trốn truy nã của người chồng, người cha mà họ vẫn biết đến với một cái tên khác.

Cuộc bắt giữ là kết quả của quá trình kiên trì rà soát các mối quan hệ, xác minh thông tin gia đình và đối chiếu dữ liệu nhân thân. Từ những manh mối ban đầu, lực lượng trinh sát từng bước làm rõ danh tính thật, lần ra nơi lẩn trốn của đối tượng.

Hơn ba thập kỷ đủ để một người thay đổi nơi ở, lập gia đình và tạo dựng cuộc sống mới, nhưng không thể xóa bỏ trách nhiệm pháp lý. Việc bắt giữ Lương Quốc Tuấn cho thấy những đối tượng trốn truy nã, dù thay tên đổi họ và che giấu quá khứ trong thời gian dài, vẫn có thể bị phát hiện khi các dấu vết được kiên trì xác minh, làm rõ.