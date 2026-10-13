Chưa đầy 2 giờ, Công an giúp tìm lại người bạn thất lạc gần 40 năm

Vừa qua, anh Trần Phú Dũng, đang sinh sống tại Hà Nội, đã gửi tin nhắn đến trang Facebook của Công an xã Bãi Thơm (cũ), nhờ hỗ trợ tìm kiếm ông Lê Xuân Mùi – người bạn thân của cha anh đã mất liên lạc gần 40 năm. Theo thông tin gia đình cung cấp, ông Mùi có thể đang sinh sống tại Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung úy Trần Phi Ni, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực thuộc Công an đặc khu Phú Quốc, nhanh chóng triển khai xác minh. Chưa đầy 2 giờ sau, lực lượng Công an đã tìm thấy một người có thông tin phù hợp tại khu phố Bãi Thơm, địa bàn trước đây là xã Bãi Thơm, đồng thời hỗ trợ anh Dũng liên hệ qua điện thoại.

Điều khiến gia đình xúc động là người được tìm thấy chính là ông Lê Xuân Mùi, người bạn mà cha anh Dũng đã mong mỏi tìm lại suốt nhiều năm.

Thư cảm ơn của anh Trần Phú Dũng gửi lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc. Ảnh: CA.↵

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an, ngày 1/10/2026, anh Dũng đã gửi thư cảm ơn đến đơn vị. Với anh và gia đình, việc tìm được số điện thoại của ông Mùi không chỉ giúp nối lại liên lạc mà còn mang đến cơ hội để người cha 92 tuổi gặp lại người bạn cũ sau gần bốn thập kỷ xa cách.

Sau nhiều năm mất liên lạc, hai người bạn già giờ đây có thể hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ cuộc sống và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Cuộc kết nối tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với gia đình.

Từ lời nhờ hỗ trợ qua mạng xã hội đến kết quả tìm kiếm đầy xúc động, việc làm của Trung úy Trần Phi Ni cùng Công an đặc khu Phú Quốc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.