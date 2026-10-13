Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

Cán bộ điều tra làm việc với 2 đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định hai đối tượng liên quan là Đặng Hồ Sỹ Vinh (18 tuổi) và N.T.S (16 tuổi, cùng trú xã Cư Mgar, Đắk Lắk). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hồ Sỹ Vinh và N.T.S về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.