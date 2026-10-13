Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích
Từ tin báo, tố giác tội phạm của ông N.T.T (trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một đối tượng dùng dao đâm gây thương tích khi đang di chuyển trên tuyến đường thuộc thôn 5 (xã Ea Wer), Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk, khẩn trương xác minh, truy xét.
Qua điều tra, lực lượng Công an xác định hai đối tượng liên quan là Đặng Hồ Sỹ Vinh (18 tuổi) và N.T.S (16 tuổi, cùng trú xã Cư Mgar, Đắk Lắk). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hồ Sỹ Vinh và N.T.S về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-2-doi-tuong-co-y-gay-thuong-tich-post359350.html