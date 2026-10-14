Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 1.042 vụ việc do người dân phản ánh, liên quan đến hơn 150.000 cá thể chim. Các vi phạm được ghi nhận bao gồm: săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo trực tuyến và mua bán tại các cửa hàng chim cảnh.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát nhanh do ENV thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ cũng cho thấy: cứ 4 nhà hàng được khảo sát thì có 1 nhà hàng quảng cáo bán các món ăn từ chim hoang dã trong thực đơn (35 trong số 155 nhà hàng được khảo sát).

Những cá thể chim di cư bị bẫy, bắt và buôn bán tại chợ. (Ảnh: ENV)

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã và chim di cư tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã ban hành những văn bản chỉ đạo liên quan. Cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến chim hoang dã trên địa bàn.

Bên cạnh vai trò then chốt của công tác thực thi pháp luật, nhận thức và hành động của mỗi người dân cũng có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã.

ENV kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã và chim di cư, trong bối cảnh mùa di cư vừa mới bắt đầu và hoạt động săn bắt chim trái phép đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Kêu gọi chấm dứt nạn tận diệt chim hoang dã và chim di cư tại Việt Nam. (Ảnh: ENV)

“Bầu trời và thiên nhiên Việt Nam nên là điểm đến an toàn trong hành trình di cư của các loài chim hoang dã. ENV kêu gọi cộng đồng trên cả nước cùng chung tay ngăn chặn các hoạt động săn bắt, buôn bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài chim và chấm dứt nạn tận diệt chim hoang dã và chim di cư”, theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV.

Nếu phát hiện nhà hàng có hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép các món ăn từ chim hoang dã, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng tại địa phương hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của ENV qua số 1800 1522.