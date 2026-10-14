Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch sim số đẹp

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thưởng bị xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến nhu cầu vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Từ đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ bà H. là 328 triệu đồng.

Phạm Xuân Thưởng dùng chiêu kinh doanh sim số đẹp, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra lý do cần tiền làm ăn để vay thêm. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra ban đầu, mục đích thực tế là đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex.

Để tạo lòng tin, Thưởng gửi cho bà H. hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, khi tiếp tục vay tiền, Thưởng ký giấy đặt cọc đất theo yêu cầu của bà H. Theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.

Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục lấy lý do cần tiền chuộc căn nhà đang thế chấp để vay tiền của bà H. Số tiền này, theo tài liệu điều tra ban đầu, cũng được sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin về việc kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến.

Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho bà H.T.K.N., một đồng nghiệp cũ của Thưởng, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng vào thông tin được cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho bà N., với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex. Sau khi thua lỗ, Thưởng không còn khả năng hoàn trả.

Công an Đà Nẵng tìm người liên quan vụ án

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả chủ động liên hệ, cung cấp thông tin.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi của Thưởng phối hợp cung cấp để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ án.

Người liên quan có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh qua số điện thoại 0942082828 để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.