Bí ẩn phía sau tờ hóa đơn khống: Khi công ty thang máy bỗng dưng đi buôn vật liệu san lấp ở Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2022, Trịnh Thị Bình (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) sau khi được nhờ mua 1 tờ hóa đơn GTGT với nội dung 40.000 khối cát, tổng số tiền sau thuế là 3.520.000 đồng đã liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng xuất khống 1 tờ hóa đơn GTGT với nội dung trên cho Công ty TNHH thang máy Phú Thành do Phạm Văn Đức (SN 1982; trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) làm Giám đốc.

Đối tượng Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Hoàn tất công việc trên, Trịnh Thị Bình thu lời 180.200.000 đồng. Khi có hóa đơn đầu vào, Phạm Văn Đức đã chỉ đạo kế toán của Công ty TNHH thang máy Phú Thành xuất hóa đơn bán số cát trên cho Công ty CP Xây dựng phát triển Đức Thịnh (do Nguyễn Văn Lực làm Tổng giám đốc), để san lấp mặt bằng tại dự án KCN Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh.

Dựa trên các chứng cứ thu thập được, Công an TP Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Phú Thành và Công ty CP Xây dựng phát triển Đức Thịnh.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện tại, Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.