Du khách thành tội đồ vì đu xà lơ lửng tại chùa cổ Trung Quốc

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 13/10, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông tập kéo xà trên thanh dầm tại Huyền Không Tự (Xuankong Temple), còn gọi là chùa Treo, ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ công trình lịch sử bị hư hại.

Nam du khách đu xà trong ngôi chùa 1.500 tuổi tại Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý Khu thắng cảnh núi Hằng Sơn cho biết cơ quan công an đã mở cuộc điều tra vụ việc và cho biết sẽ xử lý người liên quan theo quy định pháp luật.

Theo thông báo của trung tâm, hình ảnh từ camera giám sát xác nhận sự việc xảy ra ngày 27/9 tại Đại Hùng Bảo Điện của chùa Treo. Ngày 11/10, đoạn video được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã cử các chuyên gia về kiến trúc cổ và bảo tồn di sản đến kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra chuyên môn cho thấy hành vi trên chưa gây ra hư hại vật lý trực tiếp có thể nhìn thấy đối với công trình. Tuy nhiên, do ngôi chùa được xây dựng trên vách núi hoàn toàn bằng gỗ, với các thanh dầm, xà ngang và cột liên kết bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống để phân bổ tải trọng, việc treo người và kéo xà có thể làm xáo trộn trạng thái cân bằng của kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Vì vậy, du khách bị nghiêm cấm giẫm đạp, kéo, lắc hoặc trèo lên các bộ phận kết cấu của ngôi chùa. Những hành vi này vi phạm quy định quản lý khu thắng cảnh và các quy định pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, theo thông báo.

Trong thời gian tới, ban quản lý khu thắng cảnh dự kiến tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, lắp đặt thêm biển cảnh báo và siết chặt công tác quản lý du khách tại hiện trường nhằm bảo vệ di tích.

Huyền Không Tự (Xuankong Temple), còn gọi là chùa Treo, ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Được xây dựng lần đầu dưới triều Bắc Ngụy (386-534), chùa Treo là di tích văn hóa được nhà nước Trung Quốc bảo vệ ở cấp quốc gia. Đây cũng là quần thể kiến trúc gỗ trên vách núi hiếm có, nơi thờ phụng Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

Công trình nổi bật với thiết kế kiến trúc độc đáo, dựa vào các thanh dầm cắm vào vách đá để nâng đỡ kết cấu. Theo cơ quan quản lý, mọi tác động lực bất thường lên các bộ phận chịu lực đều có thể phá vỡ trạng thái cân bằng đã tồn tại hàng thế kỷ, dẫn đến những hư hại không thể khắc phục.