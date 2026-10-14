Vụ cháy nhà kho trong khu công nghiệp ở Cà Mau bước đầu xác định do chập điện

UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo chính thức về vụ cháy nhà kho của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát (nằm trong Khu Công nghiệp Hoà Trung), xảy ra sáng 14/10.

Theo đó, đám cháy xảy ra tại khu vực mái nhựa nhà kho của công ty, phía trên mái lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời. Diện tích khu vực bị cháy khoảng 270 m².

Mái nhà kho trong khu công nghiệp ở Cà Mau gần như bị lửa thiêu rụi.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định do chập điện. Thiệt hại về tài sản ước gần 77 triệu đồng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 10h sáng 14/10, ngọn lửa bùng phát tại nhà kho Công ty Đại Phát. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo thành đám cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động xe chuyên dụng cùng canô chữa cháy đường thủy đến hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Clip cháy nhà kho ở Cà Mau.