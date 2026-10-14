Dập tắt đám cháy lớn trong khu công nghiệp ở Cà Mau

Mái nhà kho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Chiều 14/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) Lê Quốc Duy, cho biết sau khoảng 40 phút tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng của tỉnh cùng lực lượng tại chỗ đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại nhà kho nằm trong khu công nghiệp Hòa Trung.

Trước đó vào khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất-Xuất khẩu Thương mại Đại Phát. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường khi đám cháy vừa khởi phát tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là nhà kho rộng hơn 200m², phần mái bên trên lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và bên trong có nhiều bồn chứa cùng các vật dụng phục vụ sản xuất nước mắm của công ty.

Nhờ nỗ lực kịp thời của lực lượng chức năng, đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt hoàn toàn. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Vị trí nhà kho nằm sát kênh xáng Lương Thế Trân và nằm cách xa các công ty khác trong khu công nghiệp Hòa Trung.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Cà Mau điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng 1 ca-nô chữa cháy đường thủy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.