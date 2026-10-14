Tây Ninh: Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát

Ngày 14/10, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tổ công tác của Trạm Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện một phụ nữ có thông tin nằm trong diện truy nã.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của bà Th (Ảnh: BĐBP).

Người này được xác định là bà Huỳnh Thị Ngọc Th, sinh năm 1986, thường trú tại TP.HCM. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bà Th đang bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Quyết định số 1993 ngày 12/11/2015 của cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM.

Sau khi xác định thông tin, tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ bà Th, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an TP.HCM để bàn giao đối tượng.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát là một trong những địa bàn trọng điểm trong hoạt động quản lý, kiểm soát người qua lại biên giới của tỉnh Tây Ninh. Do đó, việc duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên và phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Sau khi phát hiện và xác minh tình trạng truy nã, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với Công an TP.HCM để thực hiện các bước xử lý tiếp theo. Công tác phối hợp giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu và cơ quan công an địa phương góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, bàn giao người bị truy nã được thực hiện theo đúng thẩm quyền.