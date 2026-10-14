Bắt đối tượng bị truy nã về ma túy

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14/10, trong quá trình kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Trạm Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1986, thường trú tại TP.HCM) là người đang bị truy nã.

Đối tượng bị truy nã liên quan đến ma túy.

Qua xác minh, bà Thủy bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Quyết định số 1993 ngày 12/11/2015 của cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM.

Sau khi phát hiện, tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ bà Thủy, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an TP.HCM để phối hợp tiếp nhận, bàn giao đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng trong quá trình kiểm soát xuất, nhập cảnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.