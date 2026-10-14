Khởi tố giám đốc công ty thang máy vì bán cát cho công ty xây dựng

Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH thang máy Phú Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh; đồng thời, khởi tố bị can Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2022, Trịnh Thị Bình (SN 1971, trú xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) được nhờ mua 1 tờ hóa đơn GTGT với nội dung 40.000 khối cát, tổng số tiền sau thuế là hơn 3,5 tỷ đồng. Bình đã liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng xuất khống 1 tờ hóa đơn GTGT với nội dung trên cho Công ty TNHH thang máy Phú Thành do Phạm Văn Đức (SN 1982, trú phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) làm giám đốc.

Hoàn tất công việc trên, Trịnh Thị Bình thu lời hơn 180 triệu đồng. Khi có hóa đơn đầu vào, Phạm Văn Đức đã chỉ đạo kế toán của công ty xuất hóa đơn bán số cát trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh do Nguyễn Văn Lực làm tổng giám đốc. Số cát này để san lấp mặt bằng tại dự án khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các biện pháp ngăn chặn, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can để phục vụ công tác thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng vụ án.