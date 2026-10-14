Cục Thuế ban hành 8 quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Ảnh: Thuế cơ sở 7 Lào Cai

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 1361/QĐ-CT ban hành Quy định về Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, bảo đảm thủ tục được giải quyết đúng pháp luật, nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Theo Quyết định, quy định mới xác lập các chuẩn mực nội bộ áp dụng tại cơ quan thuế các cấp trong tổ chức thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế. Quy định không thay thế, không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế hoặc thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Quy tắc hướng tới lấy kết quả giải quyết công việc, sự thuận lợi và hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Trong đó, cơ quan thuế phải hướng dẫn người nộp thuế đúng ngay từ đầu, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và công sức thực hiện nghĩa vụ thuế; hạn chế yêu cầu bổ sung, cung cấp lại thông tin hoặc thực hiện lại những nội dung không cần thiết.

Quy định ban hành 8 quy tắc cốt lõi gồm: “Giao tiếp đúng mực”; “Hướng dẫn đúng ngay”; “Có dữ liệu – chủ động khai thác”; “Linh hoạt – không tùy tiện”; “Đủ điều kiện – không chờ đến hạn”; “Vướng phải báo – vượt phải trình – đúng thẩm quyền phải xử lý”; “Giải quyết đến cùng”; “Minh bạch – liêm chính – kiểm soát chặt – xử lý nghiêm”.

Theo đó, trong giao tiếp với người nộp thuế, công chức thuế phải thể hiện thái độ tôn trọng, bình tĩnh, lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và chủ động hỗ trợ. Công chức không được thiếu tôn trọng, gây áp lực, ngắt lời, trả lời qua loa hoặc hướng người nộp thuế sang nơi khác mà không giải thích rõ lý do.

Với quy tắc “Hướng dẫn đúng ngay”, cơ quan thuế phải xác định đúng thủ tục và nhu cầu của người nộp thuế; kiểm tra hồ sơ, dữ liệu liên quan trước khi yêu cầu bổ sung; hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng về nội dung cần thực hiện, căn cứ và các bước tiếp theo. Việc hướng dẫn phải hạn chế tối đa tình trạng người nộp thuế phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc liên hệ nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng hoặc thiếu thống nhất.

Quy định cũng yêu cầu cơ quan thuế chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu đã có và được phép khai thác để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Công chức không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại thông tin mà cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có và được phép sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi dữ liệu không khớp, cơ quan thuế phải kiểm tra nguyên nhân, phân biệt lỗi của người nộp thuế với lỗi dữ liệu, hệ thống hoặc quy trình xử lý.

Đối với việc tổ chức giải quyết thủ tục, quy tắc “Linh hoạt – không tùy tiện” yêu cầu công chức tuân thủ pháp luật nhưng không áp dụng máy móc khi pháp luật cho phép nhiều phương thức thực hiện. Cơ quan thuế cần chủ động lựa chọn cách thức hướng dẫn, phối hợp và xử lý thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng, thống nhất, không tự ý đặt ra điều kiện hoặc ngoại lệ không có căn cứ pháp lý.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu xử lý hồ sơ ngay khi đủ điều kiện, không chờ đến thời hạn cuối cùng mới giải quyết. Công chức phải chủ động phối hợp để rút ngắn thời gian xử lý trong phạm vi pháp luật cho phép, theo dõi hồ sơ có nguy cơ chậm và kịp thời thông tin cho người nộp thuế khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ. Việc để hồ sơ tồn đọng do chờ phối hợp nội bộ hoặc chờ người nộp thuế nhắc nhở không phù hợp với quy tắc này.

Đối với các vướng mắc phát sinh, công chức phải chủ động xác định nguyên nhân, báo cáo kịp thời và trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định khi vấn đề vượt thẩm quyền. Việc chuyển hồ sơ không đồng nghĩa với kết thúc trách nhiệm; công chức phải theo dõi, phối hợp đến khi có kết quả. Trách nhiệm giải quyết chỉ kết thúc khi công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được xử lý đúng, đầy đủ và người nộp thuế nhận được kết quả rõ ràng.

Quy định đồng thời nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, liêm chính và kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Công chức không được nhũng nhiễu, gây khó khăn, cố tình kéo dài thời gian, đặt ra yêu cầu không có căn cứ, gợi ý hoặc nhận lợi ích trái quy định, né tránh trách nhiệm hay gây áp lực đối với người nộp thuế khi họ thực hiện quyền hợp pháp.

Để tổ chức thực hiện, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế có trách nhiệm niêm yết công khai 8 quy tắc tại trụ sở cơ quan thuế nơi giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tuyên truyền trên các kênh thông tin của ngành, phổ biến đến công chức và công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đánh giá của người nộp thuế.

Các kênh tiếp nhận gồm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, ứng dụng eTax Mobile, đường dây nóng của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Công chức thuế phải nắm vững, thực hiện đầy đủ các quy tắc, đồng thời chủ động phối hợp, nhắc nhở và góp ý với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện các quy tắc là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể, cá nhân. Tùy mức độ vi phạm, công chức có thể bị nhắc nhở, phê bình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành thuế