Yêu cầu điều tra bổ sung vụ nữ kế toán cửa hàng PNJ tham ô hàng chục tỷ đồng

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu (SN 1991, kế toán) bị truy tố về tội Tham ô tài sản; Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty PNJ) có chi nhánh tại Hà Nội và mở cửa hàng tại T129, tầng 1, Trung tâm thương mại Aeonmall Long Biên, Hà Nội.

Từ ngày 1/6-8/12/2024, Nguyễn Thị Thu là kế toán của cửa hàng trên. Do cần tiền tiêu và đánh bạc online, lợi dụng vai trò kế toán cửa hàng và lòng tin của các nhân viên cửa hàng, tư vấn viên, Thu nhờ các tư vấn viên nhận tiền của khách hàng thanh toán vào tài khoản cá nhân của họ, sau đó chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Thu.

Sau khi nhận được tiền, Thu đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán của Công ty PNJ, điều chỉnh trên phần mềm thể hiện Công ty AEON vẫn còn nợ Công ty PNJ số tiền tương ứng với số tiền Thu chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Thu chiếm đoạt là hơn 20 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cáo trạng chỉ ra rằng, quá trình Thu chiếm đoạt tiền của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, Nguyễn Hữu Hồng (cửa hàng trưởng) đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Bị can này đã không quản lý, không trực tiếp giám sát, kiểm tra công việc của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán, mà giao việc này cho Thu.

Hồng cũng không kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán, không thực hiện việc kiểm tra, đối soát giao dịch bán hàng hằng ngày, không kiểm tra hình thức thanh toán. Điều này dẫn đến nhiều hóa đơn bán hàng không thu được tiền về tài khoản công ty hoặc quỹ tại cửa hàng, gây thiệt hại cho Công ty PNJ hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Ngọc Nhi (thủ quỹ Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên) đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công, không kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động thu tiền từ khách hàng mà tin tưởng các tư vấn viên, kế toán kê khai vào các hóa đơn bán hàng.

Sự thiếu trách nhiệm của Nhi dẫn đến việc các hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng tiền không được thu về quỹ cửa hàng hoặc không được chuyển vào tài khoản công ty, gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỷ đồng.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm người liên quan

TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thể hiện tại “Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân” do đại diện Công ty PNJ cung cấp.

TAND TP Hà Nội cũng nhận thấy, cần điều tra làm rõ trách nhiệm của các “tư vấn viên bán hàng” khi đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của Công ty PNJ, dẫn đến việc công ty này bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên về việc bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tháng mà Công ty PNJ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.