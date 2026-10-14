Làm sạch môi trường mạng, ngăn chặn nội dung độc hại tác động đến giới trẻ

Khi lượt xem trở thành động cơ sản xuất nội dung lệch chuẩn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc rà soát, đấu tranh triệt phá các nhóm, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trọng tâm là các đối tượng “giang hồ mạng” lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, gây dựng thanh thế tạo ảnh hưởng. Ngày 13/10/2026, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực, thể hiện lối sống giang hồ trên mạng xã hội. Nhóm này do Đào Ngọc Giàu (sinh năm 1993, ngụ phường Phước Tân, TP. Đồng Nai), biệt danh “Cọp Đen”, làm diễn viên chính và Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1983, ngụ TP. Hồ Chí Minh), biệt danh “Dũng đô”, thường đóng vai đại ca.

Đối tượng Đào Ngọc Giàu biệt danh "Cọp Đen" làm việc với cán bộ điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động từ năm 2019, có khoảng 20 người tham gia. Các đối tượng tổ chức quay video theo kịch bản mang nội dung bạo lực, thể hiện lối sống giang hồ. Trong một số video, các nhân vật sử dụng vật dụng làm hung khí, vũ khí để dàn dựng cảnh đánh nhau. Sau đó, những clip này được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ.

Cơ quan Công an nhận định các video có nội dung phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, thể hiện hành vi bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Hiện, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai đã Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai Trung tá Nguyễn Anh Hoàng cho biết, nhóm này tổ chức dàn dựng các tình huống bạo lực rồi đăng tải lên những nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút lượt thích, lượt xem và sự chú ý của người dùng, trong đó hướng đến khán giả trẻ. Đáng nói, các video có yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục; nhân vật sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, cổ xúy lối sống thiếu văn hóa, hành vi bạo lực và thái độ coi thường pháp luật. Những nội dung này có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường trên không gian mạng.

Vụ việc cho thấy một vấn đề đáng lưu tâm: khi lượt xem, lượt tương tác trở thành mục tiêu, một đối tượng sẵn sàng khai thác những nội dung gây sốc, kích động bạo lực hoặc cổ xúy hành vi lệch chuẩn bất chấp vi phạm pháp luật để thu hút sự chú ý của người xem.

Xử lý nghiêm vi phạm, chủ động bảo vệ thanh thiếu niên

Nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh với loại tội phạm sử dụng không gian mạng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Thiếu tướng Trần Văn Toản cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp. Một số đối tượng sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok… để phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy lối sống giang hồ hoặc đưa thông tin sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng tương tác, thu hút người theo dõi, từ đó tạo lợi thế quảng cáo, bán hàng để thu lợi bất chính, thậm chí chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, trước thực trạng này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và làm trong sạch môi trường mạng. Bước đầu, nhiều đối tượng đã bị khởi tố, xử lý, nhận được sự quan tâm, đồng tình của dư luận xã hội.

Đáng chú ý, công tác điều tra không chỉ điều tra làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà cơ quan điều tra còn xác minh điều tra làm rõ tất cả các hành vi vi phạm trước đó của các đối tượng để triệt để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Toản khẳng định, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm loại tội phạm này, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm những tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên và góp phần làm sạch môi trường mạng.

Cùng với đấu tranh, xử lý vi phạm, yêu cầu đặt ra là phải chủ động phòng ngừa, không để không gian mạng trở thành nơi lan truyền, khuếch đại nội dung độc hại. Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản, ngăn chặn, bóc gỡ nội dung độc hại, khóa tài khoản vi phạm, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và bảo vệ trẻ em theo quy định. Đồng thời, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan có liên quan gồm nhà trường, các đoàn thể và cơ quan báo chí tuyên truyền kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng.

Có thể thấy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý những trường hợp vi phạm cụ thể mà còn xây dựng một môi trường mạng có kỷ cương, trong đó quyền tự do sáng tạo, chia sẻ thông tin được thực hiện gắn liền với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Khi hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán nội dung độc hại bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đồng thời người dùng được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ, không gian mạng mới thực sự trở thành môi trường phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển lành mạnh, nhất là đối với thế hệ trẻ.