Bắt đối tượng lừa đảo

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Thoa.

Để tạo niềm tin, Thoa cam kết và hẹn trong thời hạn 2 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền cho bà H. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng từ bà H., Nguyễn Thị Thoa đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân hết. Từ tin báo của người bị hại, ngày 4-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra làm rõ vụ việc; khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thoa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.