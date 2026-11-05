Bắt đối tượng lừa đảo
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Thoa (1986, trú xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H (43 tuổi, trú phường Kon Tum, Quảng Ngãi) về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Để tạo niềm tin, Thoa cam kết và hẹn trong thời hạn 2 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền cho bà H. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng từ bà H., Nguyễn Thị Thoa đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân hết. Từ tin báo của người bị hại, ngày 4-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra làm rõ vụ việc; khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thoa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-doi-tuong-lua-dao-post360534.html