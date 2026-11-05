'Đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành bị tuyên phạt 18 năm tù

Các bị cáo tại Công ty Thiên Minh Đức bị tuyên phạt về 2 tội "Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, gồm: Nguyễn Thị Bích Liên (kế toán trưởng) 10 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc) 9 năm 6 tháng tù; Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc) 8 năm 6 tháng tù; Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) 7 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 11 năm tù giam về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Riêng bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Chu Thị Thành (hàng đầu, ngoài cùng bìa phải) và các bị cáo khác tại phiên tòa ngày 2-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cơ quan xét xử cho biết, trong vụ án, theo quy định, Quỹ Bình ổn giá là công cụ tài chính quốc gia được hình thành từ sự đóng góp của người tiêu dùng để phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng, bắt buộc phải được sử dụng vì mục đích chung. Việc các bị cáo lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền từ quỹ làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, làm mất đi tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách công.

Trong vụ án, bị cáo Chu Thị Thành lợi dụng chức Chủ tịch HĐQT để chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán hàng không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan nhà nước nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gần 80 tỷ đồng. Bị cáo Chu Thị Thành còn bị xác định trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.